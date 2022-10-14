Dünya Zelenskiy Macron "Beni WhatsApptan ara" diyor
AVRUPA

Zelenskiy: Macron "Beni WhatsApp'tan ara" diyor

Fransız lider ile olan iletişimini anlatan Zelenskiy, protokole göre değil, hızlı konuştuklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiy: Macron Beni WhatsApptan ara diyor
Zelenskiy - Macron

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının ardından Avrupa ülkeleriyle ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Alman ZDF televizyonuna verdiği demeçte, birçok dünya lideriyle "insani düzeyde iyi ilişkilere sahip olduğunu" söyledi.

Bu durumla ilgili örnek veren Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a işaret etti.

"Beni WhatsApp'tan ara diyor"

Zelenskiy, "Macron, her zaman bana 'Beni WhatsApp'tan ara' diyor." ifadesini kullandı.

Diğer liderlerle diyaloğundan da bahseden Zelenskiy, "(İngiltere eski Başbakanı) Boris Johnson, (Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej) Duda, Letonya ve Litvanya ile gerçekten yakın ilişkilerim var." diye konuştu.

"Hızlı konuşuyoruz"

Zelenskiy, söz konusu siyasi isimlerle "protokole göre değil, hızlı konuştuklarını" anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin Kiev yönetimine desteğini yinelemişti.

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