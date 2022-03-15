Dünya Zelenskiy NATOya Ukraynanın hava sahasını kapatmadığı için sitem etti
AVRUPA

Zelenskiy NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için sitem etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 gündür Ukrayna hava sahasını kapatması yönünde NATO'yu ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Rus ordusunun başkent Kiev'i işgal etmeyi planladığını kaydeden Zelenskiy, "İşgalciler Kiev'i almak için bir plan üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kiev üzerinde kontrol kurmanın Ukrayna üzerinde kontrol kurmak anlamına geldiğine inanıyorlar." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy NATOya Ukraynanın hava sahasını kapatmadığı için sitem etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 20. gününü değerlendirerek, "Füzeleri, hava saldırılarını, tankları ve mermileri püskürtüyoruz. Rusya bizi yok etmek için her şeyi kullanıyor." şeklinde konuştu.

"İŞGALCİLER KİEV'İ ALMAK İÇİN BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

  • Rus ordusunun başkent Kiev'i işgal etmeyi planladığını kaydeden Zelenskiy, "İşgalciler Kiev'i almak için bir plan üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kiev üzerinde kontrol kurmanın Ukrayna üzerinde kontrol kurmak anlamına geldiğine inanıyorlar." dedi.

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Havadan saldırıların önlenmesi için ülkesinin hava sahasının NATO tarafından kapatılması gerektiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

  • "Rusların ülkemize doğru attığı 800 füzenin her biri, NATO hakkında uzun zamandır sorulan NATO'nun kapıları açık mı sorusunun cevabıdır. Bu kapılar açık olsaydı, Ukrayna'nın, İttifakı Ukrayna gökyüzünün kapatılması gerektiğine ikna etmesi 20 gün sürmezdi."

"RUSYA'DAKİ YABANCI TİCARET DURMALI"

Yerel ve yabancı iş insanlarını Rusya'daki işletmelerini kapatmaya çağıran Zelenskiy, "Rusya'daki yabancı ticaret durmalıdır." dedi.

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