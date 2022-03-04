Dünya Zelenskiy Nükleer santral patlarsa Avrupanın sonu olur
AVRUPA

Zelenskiy: Nükleer santral patlarsa Avrupa'nın sonu olur

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Nükleer santral patlarsa Avrupanın sonu olur
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, “Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar.” ifadelerini kullandı.

ÇERNOBİL'İN 6 KATI BÜYÜK

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy şunları söyledi:

  • “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.”

Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı: Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışması devam ediyor
DÜNYA
Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı: Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışması devam ediyor

Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
OYNAT 05:23
Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.
Zaporijya Nükleer Santralinde yangın

Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın

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