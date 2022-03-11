Dünya Zelenskiy Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor
AVRUPA

Zelenskiy: Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor
Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 16. gününde Ukraynalılara seslendi.

16 GÜNLÜK MÜCADELE

16 gündür özgürlükleri için savaştıklarını vurgulayan Zelenskiy, "bu sürenin düşmanın istila için planladığı süreden 4 kat fazla olduğunu" söyledi.

Zelenskiy, Rusların dünyanın en güçlü ordularından biri sanılan ordularının Ukraynalıları mağlup edeceklerini düşündüklerinin, Rus ordusunun Ukrayna sokaklarında çiçeklerle karşılanacağını umduklarının altını çizerek, "Topraklarımızı işgalden ne zaman kurtaracağımızı söylemek mümkün değil. Fakat bunu yapacağımızı söyleyebilirim. Çünkü bunun için çabalıyoruz, çünkü şimdiden stratejik bir dönüm noktasına ulaştık. Hedefimize, zaferimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

'RUSYA BEDEL ÖDEMELİ'

Batılı ortaklarından Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini dile getiren Zelenskiy, "Rusya bu korkunç savaşın bedelini ödemeli. Her gün ödemeli. Dün AB liderleri çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda hangi liderin ne söylediğini biliyoruz. Kimin net konuştuğunu, kimin bizi desteklediğini, kimin sustuğunu biliyoruz. Alınan kararı nasıl değerlendiriyoruz? Çok basit. Daha güçlü adımlara ihtiyacımız var. Beklediğimiz bu değil." ifadelerini kullandı.

PARALI ASKERLER SALDIRMAYA GELİYOR

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşmak için Orta Doğu'dan getirmeyi planladığı "savaşçılar" için ise şunları kaydetti:

"Binlerce askerinin ölümünü umursamayan bir düşmanla savaşıyoruz. Savaş cehennemine atmak için Rusya'nın her yerinden asker toplayan düşman şimdi Ukrayna halkına karşı Suriye paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar.

Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Füzelerle, bombalarla, toplarla davrandılar. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor."

Rusya'da öğrencileri işgali desteklemek amacıyla
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Rusya'da öğrencileri işgali desteklemek amacıyla "Z" harfi temalı sıraya soktular
Rusya'da bir okulda öğrencileri, Ukrayna'daki savaşı desteklediklerini göstermek için Z harfi ile sıraya soktular. Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği konvoylarında 'Z' harfiyle boyanmış birçok zırhlı araç bulunuyordu.

Z'nin ne anlamda kullanıldığına ilişkin farklı teoriler ortaya atıldı. Bunlardan en fazla öne çıkarlarından biri Ukrayna liderinin soyadı olan Zelenskiy'nin hedeflendiğine ilişkindi.

Harf, işgalin ilk anlarıyla, Rus birliklerine ait araçlarda görülmesiyle sosyal medyanın dikkatini çekti.

İlk anda, Z değil '2' sayısı olduğu düşünüldü. Çünkü 22/02/2022 tarihinde Rusya, Donbas bölgesinde ayrılıkçılarla işbirliği anlaşması yapmıştı.

Ancak bugün artık bu işaretin, askeri birliklerinin savaş ortamında karıştırılmaması için Rusya tarafından kullanıldığına inanılıyor.

Geçen hafta Kremlin'in kontrolündeki Kanal 1'de, 'Z' harfinin Rus askeri ekipmanlarında önceden de kullanıldığı aktarıldı.

Öte yandan Putin yanlısı bir internet sitesi olan Tsargrad'da da, 'Z' harfinin ordu tarafından dost ateşini önlemek için kullanıldığını duyurdu.

Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor
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Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor. Ateşkesi fırsat bilen Ukraynalılar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktalarında siper oluşturmak için çukur kazıyor. Gönüllülerden biri, barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını ifade etti. Kievli gönüllü, şehirlerinde hiçbir Rus'u istemediklerini sözlerine ekledi.


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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

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