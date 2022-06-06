Dünya Zelenskiy Rusyayı çevreye zarar verdiği için suçladı
AVRUPA

Zelenskiy Rusya'yı çevreye zarar verdiği için suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş sırasında Putin ve askerlerinin çevreyi umursamadıklarını ve hasarın uzun vadeli ekonomik bir etkisi olabileceğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy Rusyayı çevreye zarar verdiği için suçladı
Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Slovakya'nın Bratislava kentinden düzenlenen GLOBSEC konferansına video aracılığıyla katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş makinesinin sadece bir insani korku değil, aynı zamanda ülkesi için bir çevre felaketi olduğunu söyledi.

  • Zelenskiy Bratislava'da düzenlenen yıllık güvenlik konferansı GLOBSEC'in açılış töreninde Avrupa'nın en uzun ikinci nehrine atıfta bulunarak, "Tuna'nın ulaşım potansiyeli de dahil olmak üzere ekonomik potansiyelinin tüm hızıyla devam etmesini sağlamak için doğanın bu büyük armağanını alan tüm ülkelerden işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

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Zelenskiy, son Rus füze saldırılarının ve ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna kuvvetleri tarafından engellenen bir saldırının ekolojik açıdan önemli su yolları üzerinde olduğunu sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve güçlerinin çevreye çok az önem verdiğini ve devam eden savaşla Orta ve Doğu Avrupa'nın su güvenliğini kasıtlı olarak hedeflediğini de belirtti.

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