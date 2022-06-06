Zelenskiy Rusya'yı çevreye zarar verdiği için suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş makinesinin sadece bir insani korku değil, aynı zamanda ülkesi için bir çevre felaketi olduğunu söyledi.

Zelenskiy Bratislava'da düzenlenen yıllık güvenlik konferansı GLOBSEC'in açılış töreninde Avrupa'nın en uzun ikinci nehrine atıfta bulunarak, "Tuna'nın ulaşım potansiyeli de dahil olmak üzere ekonomik potansiyelinin tüm hızıyla devam etmesini sağlamak için doğanın bu büyük armağanını alan tüm ülkelerden işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

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Zelenskiy, son Rus füze saldırılarının ve ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna kuvvetleri tarafından engellenen bir saldırının ekolojik açıdan önemli su yolları üzerinde olduğunu sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve güçlerinin çevreye çok az önem verdiğini ve devam eden savaşla Orta ve Doğu Avrupa'nın su güvenliğini kasıtlı olarak hedeflediğini de belirtti.

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