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Dünya

Zelenskiy: Savaşın başından bu yana saldırılarda 500 çocuk öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından gerçekleştirilen son saldırılarda hayatını kaybeden üç çocuğun isimlerini paylaştı. Zelenskiy, bu çocukların savaşın başından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 500 çocuğun arasında yer aldığını belirtti.

10:31 . 5/06/2023 Pazartesi
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Harkiv'den 13 yaşındaki Dmytro, Vinnytsia'dan 4 yaşındaki Lisa, Novosolone'den henüz 2 günlük Serhii. Onlar, Rusya'nın saldırısı sonucu hayatları mahvolan 500 masum çocuk arasındaydı. Birçoğu ünlü akademisyenler, sanatçılar, spor şampiyonları olabilirdi. Ukrayna'nın tarihine katkıda bulunabilirdi. Düşmanın füzelerinin ve nefretinin kurbanı oldular, bu füzeler genç Ukraynalıların canını almaya devam ediyor” dedi.


"Yaralı çocukların sayısını tespit etmek imkansız”


Zelenskiy, savaşa bağlı nedenlerle yaralanan çocukların toplam sayısının tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Aktif çatışmalar ve Ukrayna topraklarının bir kısmının geçici olarak işgal edilmesi nedeniyle yaralanan çocukların sayısını tam olarak tespit etmek hala mümkün değil. Direnmeli ve bu savaşı kazanmalıyız. Tüm Ukrayna, tüm halkımız, tüm çocuklarımız Rus teröründen kurtulmalıdır” dedi.


#Ukrayna
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