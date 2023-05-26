Zelenskiy: 106 Ukrayna askeri daha ülkeye döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Bahmut’ta savaşırken Ruslara esir düşen 106 Ukrayna askerinin daha ülkeye döndüğünü bildirdi. Zelenskiy, “Bugün esir değişimi üzerinde çalışan ekibimizden olumlu bir sonuç daha aldık. 106 savaşçımız daha Rus esaretinden kurtularak geri döndü. Bahmut’ta savaşıyorlardı. Bu 106 kişi hakkında hiçbir bilgi yoktu ve kayıp olarak kabul edilmişlerdi. Ama onları bulduk ve eve getirdik. 8 subay, 98 asker ve çavuş. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.