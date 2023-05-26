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Dünya

Zelenskiy: 106 Ukrayna askeri daha ülkeye döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'ta savaş esnasında Rus güçlerine esir düşen 106 Ukrayna askerinin daha ülkeye döndüğü duyuruldu.

12:03 . 26/05/2023 Cuma
DHA
'Ukrayna'nın 106 savunucusu esaretten döndü' ifadeleriyle duyuruldu.

'Ukrayna'nın 106 savunucusu esaretten döndü' ifadeleriyle duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Bahmut’ta savaşırken Ruslara esir düşen 106 Ukrayna askerinin daha ülkeye döndüğünü bildirdi. Zelenskiy, “Bugün esir değişimi üzerinde çalışan ekibimizden olumlu bir sonuç daha aldık. 106 savaşçımız daha Rus esaretinden kurtularak geri döndü. Bahmut’ta savaşıyorlardı. Bu 106 kişi hakkında hiçbir bilgi yoktu ve kayıp olarak kabul edilmişlerdi. Ama onları bulduk ve eve getirdik. 8 subay, 98 asker ve çavuş. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi (DPSU) resmi Telegram hesabından esir değişimiyle ilgili yapılan açıklamada, “Bakhmut yönünde bir mahkum değişimi gerçekleşti. Lviv müfrezesinin 7 sınır muhafızı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın 106 savunucusu esaretten döndü. Memleketimize hoş geldiniz, cesur savaşçılarımız!” denildi.



#Ukrayna
#Rusya
#esir
#Zelenskiy
7 dakika önce
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