Dünya Zelenskiyden Erdoğana Kırım teşekkürü
AVRUPA

Zelenskiy’den Erdoğan'a 'Kırım' teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’deki görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kırım’ın ‘ilhakı’ ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

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Zelenskiy’den Erdoğana Kırım teşekkürü
Vladimir Zelenskiy - Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye liderine Kırım’ın Rusya tarafından ihlak edildiğini kabul etmeye yönelik net tavrı için teşekkür etti. Zelenskiy Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin stratejik nitelik taşıdığını, siyasi, ticari-ekonomik, askeri-teknik ve insani alanlarda işbirliğini hızlandırmannın önemini belirtti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede özellikle de enerji alanında işbirliği konularının görüşüldüğü kaydedildi.

Zelenskiy, Erdoğan’a ‘Kırım Platformu’na sunduğu destekten dolayı da teşekkürlerini sunarak Rusya’da tutulan Kırım-Tatarlarının serbest bırakılması konusuna değindi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Karadeniz’de istikrarın korunması konusunu da ele alan liderler serbest ticaret bölgesi ile ilgili bir anlaşma imzalanması sürecinin tamamlanması yönünde çalışmaları hızlandırmak üzerinde mutabık kaldı.

Erdoğan, Zelenskiy’nin onuncusu düzenlenecek Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Ukrayna’ya davetini kabul etti.

Zelenskiy, bu ay ABD’ye ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor. Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Kırım’ın ihlak edildiğini ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu söylemişti.

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