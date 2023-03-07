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Dünya

Zelenskiy'den 'istihbarat' operasyonu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kritik istihbaratçıların görevine son verdi. Buna göre SBU'nun Başkan Yardımcısı ve Devlet Sırları Koruma Başkanı değiştirildi.

10:33 . 7/03/2023 Salı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Kiev'de yönetim kademesinde dikkat çeken değişikliklere imza atıldı.İstihbarattaki bazı yöneticilerin görevlerine son verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Aleksandr Yakuşev ve bazı yöneticileri görevden aldı.

Ukrayna'da peş peşe görevden alınmalar

Atılan adıma ilişkin kararname, Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Zelenskiy imzalı kararnamelere göre, Ukrayna istihbaratı SBU'nun Başkan Yardımcısı Yakuşev, İktisadi Destek Dairesi Başkanı Aleksandr Provotorov ile Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanı İgor Nosko görevlerinden alındı.

Zelenskiy'in imza attığı kararlar

SBU Zaporijya Dairesi Başkanı Boris Bezrukiy ile Sumı Dairesi Başkanı Eduard Fedorov’un da görevlerine son veren Zelenskiy, Sumı Dairesi Başkanlığı'na Oleg Krasnoşapka’yı getirdi.

Zelenskiy, SBU Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanlığı'na da Oleg Hramov’u atadı.


#Ukrayna
#Zelenskiy
#İstihbarat
1 saat önce
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Zelenskiy'den 'istihbarat' operasyonu
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