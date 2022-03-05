Dünya Zelenskiyden NATOya tepki Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor
AVRUPA

Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. Zelenskiy, "NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirleri ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden NATOya tepki: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteledi. "Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini" belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

  • "NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatları düşmanın planlarını, Rusya’nın taarruza devam etmek istediğini çok iyi biliyor. Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi.
  • İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Ukrayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı."

"NATO, ŞEHİRLERİN VE KÖYLERİN BOMBALANMASI İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI"

"NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı" diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

  • "Ama kimi koruyabileceğinizi ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini koruyabilip koruyamayacağınızı bilmiyorum. Ortak Avrupa’mız için özgürlüğümüz için ortak özgürlüğümüz için dökülen litrelerce kanımız için litrelerce yakıtla kendinizi bizden koruyamazsınız."

Zelenskiy, "NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor" dedi.

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