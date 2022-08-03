Dünya Zelenskiyden tahıl gemisi açıklaması Şimdiki amacımız devamlılık
AVRUPA

Zelenskiy'den tahıl gemisi açıklaması: Şimdiki amacımız devamlılık

Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte, 'Ukrayna'daki tonlarca tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağı' sorunu çözüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odesa'dan yola çıkarak İstanbul Boğazı'na gelen tahıl gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, limanda bekleyen daha fazla gemi olduğunu ve tahıl sevkiyatının devamlılığının gerekli olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Zelenskiyden tahıl gemisi açıklaması: Şimdiki amacımız devamlılık
Ukrayna Lideri Zelenskiy

Türkiye'nin arabuluculuğunda sayesinde, Rusya ve Ukrayna arasında "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Odesa’dan yola çıkarak İstanbul Boğazı’na gelen tahıl gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ŞİMDİKİ AMACIMIZ DEVAMLILIK

  • Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, "Bugün, Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi, Karadeniz'deki özel bir koridordan geçerek İstanbul Boğazı'na ulaştı. Şimdiki amacımız devamlılık. Diğer gemiler de var. Hem yükleme yapanlar hem de limana yaklaşan gemiler var. Süreklilik ve düzenlilik gerekli ilkedir. Tarım ürünlerimizin tüm tüketicilerinin buna ihtiyacı var. Ukrayna tarım ihracatını eski haline getirmenin neden önemli olduğu hakkında çok şey söylendi. Şimdi sadece bir detay ekleyeceğim. Çiftçilerimizin ve tarım şirketlerimizin gelecek yılın ekimi için yeterli kaynağa sahip olması için bu yıl ihracata ihtiyaç var. Bu, ülkemiz için de bir gıda güvenliği meselesidir. Şimdi önümüzdeki yılı güvence altına alıyoruz." dedi.

Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi İstanbul'da: Denetimler tamamlandı
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
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Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
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\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı.
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Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı.
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Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
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Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
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Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi İstanbul'da: Denetimler tamamlandı
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Geminin incelemelerin ardından Lübnan'a hareket etmesi bekleniyor.

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