Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Binlerce cana mal olan savaş son sürat devam ederken bu durum küresel bir gıda krizinin de kapısını aralamış durumda.

Bu sorunu çözmek adına Türkiye'nin girişimleri meyvesini verdi. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi dün Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti.

Zelenski açıklama yaptı

Dünya basınında geniş yer bulan bu gelişme ile ilgili Ukryana Devlet Başkanı Zelenski'den beklenen açıklama geldi.

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Gece yaptığı halka sesleniş konuşmasında bu gelişmeye değinen Ukrayna lideri tahıl sevkiyatını 'olumlu bir sinyal' olarak nitelendirdi.

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Kutlama yapmak için erken olduğunu belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Şu anda her şey, başta Birleşmiş Milletler ve Türkiye olmak üzere ortakların sorumluluğunda olan girişimin güvenlik parametrelerinin uygulanmasına bağlı.'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının 'olumlu' olduğunun altını çizdi.

Peskov, 'Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz' dedi.

Bu gelişme ile ilgili dünya liderlerinden de olumlu mesajlar geldi.

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BM Genel Sekreteri Guterres, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve 'Sevkıyat, küresel gıda krizine karşı bölgede ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getirecek' değerlendirmesinde bulundu.

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