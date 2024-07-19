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Dünya

Zelenskiy'den 'Trump' açıklaması: Yeniden ABD başkanı seçilirse onunla çalışmak zor olacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, BBC'ye verdiği özel mülakatta, ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde onunla çalışmanın "zorlu bir iş olacağını" söyledi.

09:50 - 19/07/2024 Cuma
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, "Ancak biz de zorlu işlere imza atıyoruz" diyerek ABD ile her durumda işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan özel mülakatta Zelenskiy, ABD'de göreve kim gelirse gelsin birlikte çalışma niyetinde olduğunu söyledi.


Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Ohio Senatörü JD Vance'ın geçmişte söylediği, "Ukrayna'da her ne yaşanıyorsa umrumda değil" sözleri, yeniden gündemde.


Trump'ın, başkanlığa seçildiği durumda yardımcılığını üstlenecek Vance'ın tutumu, gelecekte ABD'nin Ukrayna'daki dengelere nasıl yaklaşacağıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.


'ABD ile çalışmak durumundayız'

Zelenskiy, Vance'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Belki Ukrayna'da neler olduğunu gerçekten anlamamıştır. Biz ABD ile çalışmak durumundayız" ifadelerini kullandı.


Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde, Rusya'ya karşı daha ılımlı bir tutumun ABD politikasında itici bir güç olması muhtemel. Bu durum, Ukrayna'daki savaşta dengeleri etkileyebilir.


İngiltere'deki yeni hükümetten destek mesajı

Ukrayna lideri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (EPC) toplantısına katılmak için İngiltere'deydi. 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra birliğe üye olmayan 20 ülkenin dahil olduğu EPC toplantısı, gayriresmi bir işbirliği platformu olarak işlev görüyor.


Zelenskiy'nin ziyareti sırasında görüştüğü İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkeye 3 milyar Sterlin yardımda bulunma sözü verdi ve "Ukrayna'nın yanında duracaklarını" kaydetti. Zelenskiy ise Keir Starmer döneminin "İngiliz dış politikası için özel bir dönem" olmasını beklediklerini dile getirdi.

#Ukrayna
#ABD
#Volodimir Zelenskiy
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