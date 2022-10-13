Dünya Zelenskiyden Türkiyeye teşekkür
AVRUPA

Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir değişimindeki arabulucu rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Türkiyeye teşekkür
Zelenskiy AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) video konferansla katılan Zelenskiy, önce bir konuşma yaptı, ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, konuşmasında Ukraynalı savaş esirlerine hem kendilerinin hem de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ulaşamadığını, bu esirlere işkence edildiğini öğrendiklerini belirtirken, "Azovstal'daki bazı esirlerin serbest bırakılmasında bize yardımcı olan Türk yetkililere de teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşının 230 gündür devam ettiğini, her sabah Rusya'nın bir sonraki hedefi ne olacak sorusuyla güne uyandıklarını dile getiren Zelenskiy, Rusya'nın diplomatik alanda mümkün olduğu kadar izole edilmesi, siyasi ve askeri liderlerine baskı yapılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Silahlar sustuğunda diplomasi en güçlü araçtır. Bugün Rusya'yla diplomasi mümkün değil" diyerek, bazı ülkelerin bu meselede hiçbir şey olmamış gibi davrandığını kaydetti.


Zelenskiy, "Biz terörist değiliz, Rus sivil öldürmüyoruz. Ancak Rus toplumuna bu savaşın kendilerine pahalıya mal olacağı gösterilmeli. Onların liderleri bu savaşı başlattı." görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasadışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etmesini bir zafer olarak nitelendiren Zelenskiy, AKPM'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanıyan ilk kurum olması yönündeki beklentisini dile getirdi ve "Rusya'yı adalet karşına çıkarmak için özel mahkeme oluşturma konusunda özel bir rolünüz var." diye konuştu.

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