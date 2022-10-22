Zengezur’a İran kapanı

İran, Azerbaycan’ı Nahçivan’a bağlayacak Zengezur Koridoru güzergahı yakınında yer alan Ermenistan’ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı. Kapan Başkonsolosluğu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın katıldığı törenle açıldı.
“ERMENİSTAN’IN GÜVENLİĞİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİ”
Açılış töreninde konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, “İran, Ermenistan’ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görmektedir. Politikamız, Ermenistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermektir” ifadelerini kullandı. İran’ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murteza Abidin Veramin’in Ermenistan’daki görevine başladığı belirtildi.