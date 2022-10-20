​Zengilan Havalimanı Azerbaycan’ı uçuracak.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla hizmete girecek.

GELİR SAĞLAYACAK

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov havalimanının bölgeye ekonomik olarak çok büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Bölgenin coğrafi konumu ve buradaki mevcut fırsatların, Zengilan'ı uluslararası bir nakliye ve lojistik merkezine dönüştürmek için uygun koşullar oluşturduğunu belirten Memmedov, “Havalimanı yakın gelecekte doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorlarının önemli bir unsuru olacaktır. Bu Zengilan da dahil olmak üzere topraklarımız üzerinden taşınan uluslararası yüklerin hacmini artıracak ve Azerbaycan'ın daha fazla gelir elde etmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

3. HAVALİMANI LAÇİN’DE

Karabağ’ı canlandırmak için hız kesmeden üçüncü havalimanının da yapılacağını belirten Memmedov, “Bölgede 3.havalimanının 2025 yılında Laçin’de açılması bekleniyor” dedi.