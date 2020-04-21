Zimbabve'de 'malarya' salgını: 170 bin vaka, 152 ölüm Dünya koronavirüs salgını ile boğuşurken Zimbabve'de, sıtma olarak da bilinen ve sivrisineklerin ısırığıyla bulaşan malarya salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 152'ye çıktı. Ülkede artış gösteren malarya salgınında vaka sayısı ise 170 bini aştı.

Haber Merkezi 21 Nisan 2020, 07:51 Son Güncelleme: 21 Nisan 2020, 08:01 AA