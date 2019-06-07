Zirveden 11 ton çöp çıktı

DAĞCILARIN CESETLERİ BULUNDU
Nepal’de yetkililer hükümet tarafından “Sagarmatha Temizlik Kampanyası”nın başlatıldığı 14 Nisan’dan itibaren Everest’te yaklaşık 11 bin kilogram katı atık toplandığını bildirdi. Nepal Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, temizlik sırasında gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri toplandığını, ayrıca dağda önceden hayatını kaybeden ve kar altında kaldığı için bulunamayan 4 dağcının da cesedine ulaşıldığını kaydetti.
- 207 bin dolarlık kampanya
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- Dandu Raj Ghimire’e göre, temizlik kampanyası yaklaşık 23 milyon Nepal Rupisine (yaklaşık 207 bin dolar) mal oldu. Toplanan çöplerden bir kısmının helikopterlerle başkent Katmandu’ya gönderildiği ve temizlik kampanyasının resmi olarak sona erdiği bir törende geri dönüşüme verildiği ifade edildi. Temizlik kampanyasını “başarılı bir görev” olarak nitelendiren yetkililer, hala toplanandan daha fazla çöpün Everest’ten kaldırılması gerektiğine işaret etti.