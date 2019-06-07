Zirveden 11 ton çöp çıktı

DAĞCILARIN CESETLERİ BULUNDU

Nepal’de yetkililer hükümet tarafından “Sagarmatha Temizlik Kampanyası”nın başlatıldığı 14 Nisan’dan itibaren Everest’te yaklaşık 11 bin kilogram katı atık toplandığını bildirdi. Nepal Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, temizlik sırasında gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri toplandığını, ayrıca dağda önceden hayatını kaybeden ve kar altında kaldığı için bulunamayan 4 dağcının da cesedine ulaşıldığını kaydetti.