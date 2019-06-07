Dünya Zirveden 11 ton çöp çıktı
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ASYA

Zirveden 11 ton çöp çıktı

Dünyanın zirvesi Everest’te haftalardır yürütülen çalışmalarda 11 ton çöp toplandı. Yetkililer, temizlik sırasında, önceden hayatını kaybeden 4 dağcının cesedine de ulaşıldığını bildirdi. Ancak dağda, toplanandan daha fazla çöpün olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’na bu yıl tırmanan 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’na bu yıl tırmanan 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

DAĞCILARIN CESETLERİ BULUNDU

Nepal’de yetkililer hükümet tarafından “Sagarmatha Temizlik Kampanyası”nın başlatıldığı 14 Nisan’dan itibaren Everest’te yaklaşık 11 bin kilogram katı atık toplandığını bildirdi. Nepal Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, temizlik sırasında gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri toplandığını, ayrıca dağda önceden hayatını kaybeden ve kar altında kaldığı için bulunamayan 4 dağcının da cesedine ulaşıldığını kaydetti.

  • 207 bin dolarlık kampanya
  • Dandu Raj Ghimire’e göre, temizlik kampanyası yaklaşık 23 milyon Nepal Rupisine (yaklaşık 207 bin dolar) mal oldu. Toplanan çöplerden bir kısmının helikopterlerle başkent Katmandu’ya gönderildiği ve temizlik kampanyasının resmi olarak sona erdiği bir törende geri dönüşüme verildiği ifade edildi. Temizlik kampanyasını “başarılı bir görev” olarak nitelendiren yetkililer, hala toplanandan daha fazla çöpün Everest’ten kaldırılması gerektiğine işaret etti.
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