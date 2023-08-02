2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacağına dair ÖSYM 'nin internet sitesinden açıklama yapıldı. ÖSYM Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayınladı. Buna göre, DUS tercihleri 01 – 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki DUS tercihleri nasıl yapılır? DUS'a kimler girebilir? İşte ÖSYM 2023-DUS 1. dönemi tercih kılavuzu ekranı uzmanlık alanı, genel kontenjan, YBU kontenjanı ile özel koşullar ve açıklamalar