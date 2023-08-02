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Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2023 tercih kılavuzu yayınlandı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri 1- 7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. ÖSYM tarafından 2023 DUS 1. dönem tercih kılavuzu yayınlandı. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2023-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar esas alınıyor. İşte 2023 DUS 1. dönem başvuru kılavuzu indirme linki...

16:14 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DUS

DUS

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih süreci başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2022-DUS tercih işlemleri, 1-7 Ağustos 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak.

DUS TERCİH TARİHLERİ 2023

2022-DUS tercih işlemleri, 1-7 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DUS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

DUS tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılabilecek.

DUS 2023 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DUS 2023 tercih kılavuzu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı.

Adaylar 30 tercih yapabilecek. 45 puan ve üzeri alan adaylar tercih yapabilecek. Kontenjanlar uzmanlık alanlarına ve Fakültelere göre liste halinde yayımlandı.



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