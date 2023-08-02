DUS
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih süreci başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2022-DUS tercih işlemleri, 1-7 Ağustos 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak.
DUS TERCİH TARİHLERİ 2023
2022-DUS tercih işlemleri, 1-7 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
DUS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
DUS tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılabilecek.
DUS 2023 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DUS 2023 tercih kılavuzu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı.
Adaylar 30 tercih yapabilecek. 45 puan ve üzeri alan adaylar tercih yapabilecek. Kontenjanlar uzmanlık alanlarına ve Fakültelere göre liste halinde yayımlandı.