2025-DUS 1. Dönem sınavı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2025 yılı ilk dönemi için uygulanan sınav 20 Nisan’da gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. DUS sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonucu sorgulama ekranı.
ÖSYM, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) başvuruları 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. DUS 1. Dönem sınavı 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DUS sonuç tarihi.
DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
DUS sonucu nasıl öğrenilir?
Adaylar DUS 2025 sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.