DUS, STS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan DUS, STS Diş hekimliği sınav sonuçları 9 Kasım 2022 Çarşamba günü açıklanacak. STS Diş hekimliği ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) adayları 16 Ekim Pazar günü sınava girmişti. 120 soru sorulan sınavda adaylara 150 dakika süre tanındı. Adayların sınavda en çok zorlandığı konular ise klinik bilimler testinde ortodonti, temel bilimler testinde ise anatomi konuları oldu. Peki DUS, STS sınavında çıkan soru ve cevaplar neler? İşte detaylar.

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