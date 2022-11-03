Özgün DUS, STS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DUS, STS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan DUS, STS Diş hekimliği sınav sonuçları 9 Kasım 2022 Çarşamba günü açıklanacak. STS Diş hekimliği ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) adayları 16 Ekim Pazar günü sınava girmişti. 120 soru sorulan sınavda adaylara 150 dakika süre tanındı. Adayların sınavda en çok zorlandığı konular ise klinik bilimler testinde ortodonti, temel bilimler testinde ise anatomi konuları oldu. Peki DUS, STS sınavında çıkan soru ve cevaplar neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DUS, STS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DUS STS

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (DUS)’nın sonuçlarının açıklanması sayılı günler kaldı. Adaylar sonuçları büyük bir heyecanla bekler sınavda çıkan soruların da cevaplarını araştırıyor.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Diş Hekimliği) ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u erişime açılmıştır.

BURADAN T.C. kimlik numaraları ve aday şifresi ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

DAHA ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) soru ve cevapları için TIKLAYIN.

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) soru ve cevapları için TIKLAYIN.

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