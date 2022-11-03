DUS, STS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (DUS)’nın sonuçlarının açıklanması sayılı günler kaldı. Adaylar sonuçları büyük bir heyecanla bekler sınavda çıkan soruların da cevaplarını araştırıyor.
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Diş Hekimliği) ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u erişime açılmıştır.
BURADAN T.C. kimlik numaraları ve aday şifresi ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.
DAHA ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) soru ve cevapları için TIKLAYIN.
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) soru ve cevapları için TIKLAYIN.