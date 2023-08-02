Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitime kabul edilmek ve akademik personel kadrolarına atanmak için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. 2023-ALES/2’ye hazırlananlar adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Peki ALES ne zaman? ALES 2 sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Yüksek lisans ve doktora için ALES puanları kaç olmalıdır? İşte ALES sınavına ilişkin tüm detaylar.