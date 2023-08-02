DUS
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. DUS sınav sonucunu öğrenen adaylar için tercih süreci 1 Ağustos'da başladı. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılacak? İşte tercih ekranı...
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) tercih işlemleri başladı. Adaylar 7 Ağustos 2023 tarihine kadar tercihlerini gerçekleştirecek.
2023 DUS TERCİH TARİHLERİ
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) tercih işlemleri, 01 – 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 7 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
2022 DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 1 Ağustos 2023 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.
Yerleştirme işleminde, 2022-DUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.