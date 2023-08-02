|
Özgün

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) tercihleri nasıl yapılır?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri 01 – 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. DUS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılıyor. Peki, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri nasıl yapılır? İşte 2023 DUS tercih ekranı...

16:03 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DUS

DUS

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. DUS sınav sonucunu öğrenen adaylar için tercih süreci 1 Ağustos'da başladı. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılacak? İşte tercih ekranı...

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) tercih işlemleri başladı. Adaylar 7 Ağustos 2023 tarihine kadar tercihlerini gerçekleştirecek.

2023 DUS TERCİH TARİHLERİ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) tercih işlemleri, 01 – 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 7 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

2022 DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 1 Ağustos 2023 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-DUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.



#dus
#diş hekimliği
#Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#dus tercihleri
#ösym
#dus tercih ekranı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya hava durumu: Antalya Eyyam-ı Bahur etkisi altında