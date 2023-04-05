Batındaki rızık: Bereket

Beyzanur Yılmaz

Eğitimci – İlahiyatçı Yazar

Yazılarımın hemen hepsinde, mana âleminde yaşayabilme becerisi ve batında görüneni görebilme yolunda olmanın bizi manen ve ruhen güçlendireceği hususu üzerinde durmaya çalışıyorum. Ve bu becerinin hayattaki birçok sorunla baş etmede önemli başa çıkma yöntemlerinden biri olup, sonucunu bilimsel anlamda gösteren çalışmaların olduğunu da belirtmek isterim.

GÖRÜNMEZ BİR BOLLUK

Günümüz hegemonyasında, yaşamımızda odak noktamızı oluşturan ve bazen yetinmeyip daha fazlasını istediğimiz ne de çok şey var. Dikkat edersek, çoğunluğu madde ve sonunun gelmesini istemediğimiz türde unsurlar. Hâlbuki istediğimiz şeylerin niteliği ile özü arasındaki ayrımı yapamadığımız için devamlı fazlasını isteme eğiliminde bulunuyoruz.

Özü itibarıyla madde olan her şeyin bir sonu var. Bizler için ise bir maddenin ömrü bitince yeni bir maddeyi elde etme isteğine bağlı silsile, zincirleme olarak devam ediyor. Peki bize Allah tarafından bahşedilen rızık nedir ve neleri kapsar?

Allah’ın (cc) kulları için yaratmış olup, onların hizmetine sunduğu her türlü nimete rızık diyoruz. Bu rızkın nerede ve ne zaman geleceğini bizi Yaratan ve rızkı verenden başkasının bilmeyeceği gerçeğini de hemen hepimiz biliyoruz. Bu anlamda rızkı sadece madde üzerinden değerlendirdiğimiz ve bu doğrultuda önemsediğimiz de ayrı bir gerçek…

Peki, görünmeyen rızkı hepimiz görebiliyor muyuz? Ya da görmek için çaba sarf ediyor muyuz? “Görünmeyen rızık nedir?” diye soranlarınız olabilir. Bu soruya cevap olarak, “görünmeyen ancak kendisini bereketi ile gösteren bir yardım eli” diyebiliriz. Gelen yardım öyle kıymetli öyle yerinde bir dokunuş ki, her daim şükre vesile bizler için… Bunlardan bir tanesi de Hz. Peygamber’in (sav) bir içimlik sütünden birçok kimseyi doyurması hikâyesidir. Bu rızık öyle bir rızık ki; Hz. Peygamber’in suffe ehline ikram etmesi için görevlendirdiği Ebu Hureyre’nin (ra) anlattığı gibi zahirde görünmeyen ancak tezahüründe bolluğu ile kendisini gösteren surette olan bir rızık…

BİTER DEDİĞİN BİTMEZ, TÜKENİR DEDİĞİN TÜKENMEZ

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Suffe ehline elindeki bir tas sütü ikram etmesi için görevlendirdiği Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

“Bu süt, Suffe ehli arasında kime yetecek ki! O sütü içmek suretiyle kuvvetlenmeye ben daha çok hak sahibiyim. Oysa onlar geldiğinde Resûlullah bana emreder, ben de onlara veririm; belki de o sütten bana kalmaz. Fakat Allah’ın ve Resulünün emrine itaat etmemek de olmaz, dedim. Neticede onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar bu daveti kabul ettiler ve içeri girmek için izin istediler, kendilerine izin verildi ve onlar da evde yerlerini aldılar.

Hz.Peygamber:

– ‘Ebû Hüreyre!’ diye seslendi.

– Buyurunuz, yâ Resûlallah! dedim.

– ‘Al, onlara ver!’ buyurdu. Ben de süt kabını aldım, herkese vermeye başladım. Verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyor, ben bir başkasına veriyordum, o da kanıncaya kadar içiyor sonra geri veriyordu. En sonunda kabı Resulullah’a verdim. Topluluğun hepsi süte kanmışlardı. Resulullah kabı alıp elinde tuttu ve bana bakıp gülümsedi. Sonra:

– ‘Ebû Hüreyre!’ dedi.

– Buyurunuz, Yâ Resûlallah! dedim.

– ‘Bir ben kaldım, bir de sen’ buyurdu.

Ben:

– Doğru söylediniz, yâ Resûlallah, dedim.

– ‘Otur da iç’ buyurdular. Ben de oturdum ve içtim. Sonra yine:

– ‘Otur, iç’ buyurdu. Yine oturdum ve içtim. Resûlallah durmadan:

– ‘İç, iç’ buyuruyordu. Sonunda ben:

– Hayır. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, artık içecek yerim kalmadı, dedim.

– ‘Bana ver’ buyurdu. Kabı Resûlallah’a verdim, Allah Teâlâ’ya hamd etti, besmele çekti ve kalan sütü kendisi içti.” (Buhârî, Rikak 17)

Bir kap sütün onlarca kişiyi doyurması gibi bizlerin de zamanın, yemeğin, paranın kısaca maddi ve manevi her şeyin daha fazlasını istemek yerine yapacağımız daha manalı eylemler var. Velhasıl, elimizdekilere tamah ederek, bereketlendirmesi adına bize rızkı veren Rezzak olan Allah’a ettiğimiz her şükür duası ile bunun hayatımızdaki izlerini görmek mümkün.

Sonra bir gün olur, biter dediğimizin bitmediği, tükenir dediğimizin azalmadığı, sonunun geldiğini düşündüğümüz şeylerin hala varlığını devam ettirdiğine tanık olmuşuz. Bu hisse ve yaşayışa nail olmak sizce de huzur verici değil mi?

İçinde bulunduğumuz bu Ramazan ayında, bu bakış açısını edinerek bereketli bir yaşayışa sahip olmak ümidi ile…







