Darbeciliğin tasfiyesinde siyasetin rolü

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın / İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Darbelerin çok yönlü olaylar oldukları, öncesinde ve sonrasında yaşananlarla geniş kapsamlı bir süreç olarak tecrübe edildikleri genelde göz ardı edilir. Bu göz ardı etmenin en önemli sonuçlarından biri, darbenin sadece askerlere mâl edilmesidir. Hâlbuki darbeye giden yolda farklı sivil aktörler de kendi alanlarında katkı sağlarlar. Siyaset, medya, bürokrasi ve iş dünyasından pek çok aktör hem darbe öncesinde hem de darbe sonrasında rol alırlar. Ancak sanki tek aktör askerlermiş ve darbe bütünüyle askerlerin gerçekleştirdiği bir olaymış gibi kabul edilir. Bu durum, meseleyi bütün olarak görmek önünde bir engeldir.

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde demokrasiye dönüşten itibaren sadece siyasi tarih değil genel tarih de askeri darbeler üzerinden kategorileştirilmiştir. Farklı alanlardan, kamuoyu oluşturma etkileri bulunan kanaat önderleri ve akademisyenler, bu kategorik ayrımlar üzerinden analiz yapmışlardır. 1960, 1971, 1980 ve 1997 tarihleri, dönemsel etkileri açıklamak için vurgulanan tarihler olmuştur.

HALK ALEYHTARI DARBEYİ BAYRAM DİYE KUTLADILAR

Türkiye’nin toplumsal değişmesinin darbenin toplum genelindeki algılanışının ve kabullenişinin değişimine de sebep olduğu tespit edilebilir. Hatta bu değişim, darbecilerin usullerini de değiştirmiştir. Ancak bazı detay ve usul değişikliklerinin darbeyi darbe olmaktan çıkarmadığı da belirtilmelidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra yapılan seçimlerin hiçbiri darbecilerin istediği gibi sonuçlanmamıştır. Ancak bir sonraki büyük darbeci yönetim kaldırana kadar 27 Mayıs günü neredeyse yirmi yıl “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak kutlanmıştır. Halkın büyük çoğunluğunun aleyhinde olduğu bir hareketin bayram olarak kutlanması ilginç bir durumdur.

12 Eylül 1980 tarihinde darbe bildirisinin bir subay yerine televizyonun bilindik bir sunucusuna, yani sivil birisine okutulmasına, siyasi liderler tutuklanırken nazik olunmasına dikkat edilmiştir. 1980’li yıllarda dünyanın ve Türkiye’nin değişimi, sivilleşme, demokratikleşme ve insan hakları etrafındaki tartışmalara yansımıştır. Pek çok alanda darbeler ve darbeci zihniyet eleştirilmiştir. Türkiye’nin demokratikleşmesi için darbeci zihniyetin ortadan kalkması gerektiği, en azından yazılanlarda ve söylenenlerde ortak bir vurgu haline gelmiştir.

DARBE KARŞITI KAMUOYU OLUŞMAYA BAŞLADI

Sivilleşme etrafındaki tartışmaların etkileri, yeni darbe girişimlerinde ve darbe karşısındaki tavır alışlarda iki taraftan da takip edilebilir. Özellikle 28 Şubat darbesi, önceki darbelerden farklı bir şekilde yaşanmıştır ve “postmodern” olarak tanımlanmıştır. Medyanın kamuoyu oluşturma gücünün daha çok öne çıktığı bu süreçte her şeye rağmen darbe karşıtı bir kamuoyunun oluşması önemli bir gelişmedir. 28 Şubat’ı kabullenmeyen, yapılanların yanlış olduğunu dile getiren ve farklı görüşlerden insanların dahil olduğu bir sözleşme ve dayanışma ortaya çıkmıştır. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin bu dönemde kapatılması ve sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasetin aktörü haline gelmesi, bu gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen darbeci zihniyetin varlığını sürdürdüğü de unutulmaması gereken bir husustur.

E-MUHTIRA İÇİN “GÖZÜMÜZ AYDIN” DİYEN ZİHNİYET

AK Parti iktidarının ilk yıllarından itibaren darbe yapılması için çaba gösterildiği ve bu gerilimin epey devam ettiği hatırlanabilir. Özellikle 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı 27 Nisan gecesinde Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan ve Türk siyasi tarihi literatürüne “e-muhtıra” olarak geçen metin, darbe yapılmasını arzu eden kesimde olumlu bir şekilde karşılanmıştır. E-muhtıra yayınlandıktan sonraki gün ana muhalefet partisinin genel sekreterinin kendisine uzatılan mikrofonlara “gözümüz aydın” demesi, siyasetten, medyadan, bürokrasiden ve akademiden darbe beklentisinde olanların ortak bir ifadesini yansıtmıştır.

27 Nisan e-muhtırasının daha önceki darbe ve muhtıra geleneğinde bir süreklilik olarak yorumlanma imkanı vardır. Hatta ifadenin önüne gelen “e” harfi de dünyanın ve Türkiye’nin değişimiyle ilgilidir. Ancak asıl önemli olan ve daha önce Türk siyasi tarihinde örneği bulunmayan tarih 28 Nisan 2007’dir. Hükümet toplantısı sonrasında e-muhtırayı reddeden ve Genelkurmay Başkanlığı’nın bürokratik hiyerarşide hükümete bağlı olduğu vurguları üzerine hazırlanan metnin okunması, siyasi tarihimizde daha önce yaşanmamış bir olaydır. Bazı kesimlerde şaşkınlıkla karşılanan bu adımın atılması, darbe karşıtlığının güçlenmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Ardından gelen genel seçimlerde AK Parti’nin yeniden tek başına iktidar olacak bir çoğunluk elde etmesi, sadece darbeci zihniyet ve muhtıra karşısında bir reaksiyon olmanın ötesinde anlamlara sahiptir. E-muhtıradan yaklaşık bir yıl sonra partiye kapatma davası açılması, darbeci anlayışın bir başka hamlesi olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu hamle pek çok kesimden tepkiyle karşılanmıştır.

AK PARTİ DÖNEMİNDE SİYASETLE GÜÇLENEN DEMOKRASİ

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine kadar Türkiye’de bir daha askeri darbe olmayacağı, darbeler döneminin kapandığı ile ilgili genel bir kabul oluşmuştur. Bu dönemde demokrasi oyununun siyaset içinde oynanması gerektiği anlayışının en azından toplumun belli bir kesiminde yerleştiğini bu darbe girişimi açıkça göstermiştir. 15 Temmuz’da tam da 27 Mayıs ve 12 Eylül örneklerine göre darbe yapmaya çalışanların asıl hesap edemedikleri şey, sivillerin tepkisi olmuştur. 15 Temmuz gecesi milletin tepkisi, 28 Nisan 2007’de e-muhtıraya hükümetin tepkisinin tamamlayıcısı olmuştur. O gece gayrimeşru yollarla iktidar elde etmek isteyenler, hükümetten tepki geleceğini ancak milletten tepki gelmeyeceğini tahmin etmişler ve bu şekilde strateji belirlemişlerdir.