​İsmail Cerrahoğlu Hocamızı da uğurladık Dâr-ı Bekâ’ya…

Ben fakülte 3. sınıftayken, daima güler yüzlü olan İsmail Cerrahoğlu Hocamız, Tefsir dersimize gelmişti. O zamanlar sınavlar ders yılı içerisinde değil, ders yılı sonunda, Haziran ayında yapılırdı. İşte o sene, yani 1964 ders yılı sonunda imtihanlara girdiğimizde, rahmetli Cerrahoğlu Hoca’nın o sınavda bana sorduklarını bile hatırlıyorum.

HİÇ KOPMAYAN GÖNÜL BAĞI

Rahmetli Hoca bana ilk önce lise mezunu mu, İmam Hatip mezunu mu olduğumu sordu. Ben de “Hocam düz lise mezunuyum” diye cevap verince, önündeki Kur’an-ı Kerim’i rastgele açtı ve parmağıyla bir ayet göstererek, “Şu ayeti oku ve mana ver!” dedi.

Rahmetli Hocanın gösterdiği ayet, Nur Suresi’nin şu ayetleriydi:

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اَلزَّانِيَةُ وَالزَّان۪ي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَٓائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ

“Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, o ikisine duyduğunuz acıma hissi sizi etkisi altına alıp Allah’ın belirlediği bu cezayı uygulamanıza engel olmasın. Mü’minlerden bir grup da suçluların cezalandırılmasına şâhitlik etsin.”

Ayet-i kerimeleri okuyup mealini verdikten sonra rahmetli Hoca memnun olmuştu. “Tamam canım; çıkabilirsin” dediğini bugün hâlâ duyar gibiyim…

Mezuniyetten sonra doktora için Fransa’ya gidince bazı hocalarımla ilişkiyi hiç kesmedim. Özellikle rahmetli Muhammed Tayyib Okiç Hocamız ve asistanları olan rahmetli Talat Koçyiğit, İsmail Cerrahoğlu, Mehmed Said Hatiboğlu ve Hüseyin Gazi Yurdaydın hocalarımla ilişkilerimi sürdürmeye devam ettim.

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Hocalarımla olan bu ilişkim, Fransa’da doktoramı bitirip Erzurum’da üniversitedeki görevime başlayınca da devam etti. Fakat Allah’ın biz kullarına yazdığı kader neticesinde, bu hocalarımın bir kısmı teker teker dünya hayatını terk edip, Dâr-ı Bekâ’ya göçtüler… Muhammed Tayyib Okiç Hoca, Hüseyin Gazi Yurdaydın Hoca, Talat Koçyiğit hoca ve nihayet geçtiğimiz Çarşamba günü, yani 26 Ekim’de Hendek Mezarlığı’na defnettiğimiz İsmail Cerrahoğlu Hoca…

Geride kalan hocalarımıza Allah uzun ömürler versin; âmin…

HER DAİM GÜLER YÜZLÜ VE ŞÜKÜR SAHİBİYDİ

Son yıllarda İsmail Cerrahoğlu Hocamız yatalak olmuş; Hendek’teki mütevazı evinde hasta yatıyordu. Fırsat buldukça kendisini ziyarete gidiyor, birazcık neşelensin, ağrıları azalsın diye “من غير حد” kendisiyle şakalaşıyordum. Bir iki ay önce kendisini ziyarete gittiğimde, “Bak İhsan, senin için ‘Buhara pilavı’ yaptırdım” demişti. Çünkü son bakıcısı Kırgız asıllı bir hanım efendiydi. Beraberce pilav yemiş şakalaşmıştık Hoca’yla… Kendisine her gittiğimde onu hep güler yüzlü görüyordum ve hâlinden şikâyet etmiyordu rahmetli İsmail Hocam...

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Nihâyet 25 Ekim 2022 günü, Maçkalı sevgili kardeşim/dostum Yahya Bakır Sakarya beni telefonla arayarak acı haberi verdi ve taziyetlerini sundu: İsmail Cerrahoğlu Hocam, Dâr-ı Bekâ’ya göçmüştü. Ertesi sabah sevgili Yahya İstanbul’a kadar zahmet edip gelerek, beni rahmetli İsmail Cerrahoğlu Hocamın cenaze namazına yetiştirdi. Türkiye’nin değişik yerlerinden rahmetli Hoca’mızın cenaze namazına iştirak etmek üzere Hendek Camii’nin önündeki cemaat mahallinde toplanmıştık. Onlarca öğrencisi tabuttaki Hocalarına bakıyor, onun için gözyaşı döküyorlardı… Rahmetli Hocamızın cenaze namazını kılmak üzere, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Mehmet Görmez Bey ve hâlihazırdaki Başkan Prof. Ali Erbaş’la, aynı safta yerimizi aldık. Başta Sakarya Valisi ve Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce olmak üzere, civardan rahmetli Hoca’mızın birçok öğrencisi saf tutmuştuk tabutunun arkasında… Namazı, mevcut Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş Bey kıldırdı. Ardından, Prof. Ali Erbaş Bey, Prof. Mehmet Görmez Bey ve bendeniz de rahmetli Hocamız hakkında birkaç cümle söyledik; ardından da rahmetli Hocamızı Hendek Kabristanı’na götürdük.

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Hoca’mızı defnedip mezarlıktan ayrılınca, “kim bilir melekler bu Tefsir Hocasını ne güzel ağırlıyorlar?” diye düşünüyor, taziye evine doğru yol alıyorduk…

Makamın cennet olsun İsmail Cerrahoğlu Hocam…