…izm’lerin formülasyonu

Ahsen İlhan

Yazar - Sanat Tarihçisi

Doğru bilgiye ulaşmada tek bir formül var: Bilgi bloklarını, birbirini kapsayan ve birbiriyle kesişen kümeler olarak varsayarsak; evrensel küme Hak din İslâm’dır ve ardıl fikir ve bilgiler, alt kümeleri meydana getirir. Varılan bilgiler İslâm’ın kapsama alanı dışına çıkamayacak; ya ondan kaynak alacak ya da onun bileşenlerinden yeni idealar üretip yanlış terkiplerle karşıt bir sonuca ulaşacaktır. Ama ister İslâm’ın hak öğretisine münasip olsun isterse tam zıddında bulunsun; varılan sonuç “Evrensel Küme”nin dışında münferit bir küme meydana getiremez. Çünkü evrensel küme; bütün fikirleri ve fikirlerle varılan bilgiyi kapsar. Gerçeğe aykırı her bir sonucu küme dışı bırakır; fakat bu atıklardan yeni ve kapsayıcı bir küme var edilemez. O hâlde formüle edilecek ilk gerçeklik: İslâm kapsayan küme; bilim ve idealar da alt kümeleridir.

REKLAM

Eriştiğimiz bu çağ; evrensel kümenin etrafını saran hayalî kümelerin bulanıklaştırdığı zihinler çağı… Bu kümeler, evrensel kümenin etrafında hacimsiz ve belirsiz bir siluet oluşturmaktan öteye geçemiyor. Fakat bir yandan da fikir bulanıklığına neden oluyor ve hak ile batılın ayırdını yapmayı mümkün kılan bağışıklık sistemine, geçici ya da kronik bir hasar veriyor. Öyleyse ardı arkası kesilmeyen el yapımı …izm’lerin oluşum sürecini analiz etmek gerek.

Belli ideaların, “sistemli ve düzgülü” yollarla, sempatiye ihtiyaç duyacak yargılara taraftar toplama çığırtkanlığı, nur topu gibi bir “izm” meydana getirir. Bu …izm’lerin sempatiye ihtiyaç duyması, mesnetsiz ve delilsiz olmalarından ileri gelir ve bütün “…ist’lerin” (taraftarların) derunî hissedişlerine hitap etmesi önem arz eder. Böylece savunulan, tezahüratlara mazhar olan toplama bilgiler, sistemli bir şekilde yaşatılabilir. …izm’lerin ana hattı böyle... Gelişim süreçlerini detay planda kadraja alırsak; evvela muhalif duyguları besleyecek hâllerin birlikteliğine ihtiyaç var. İşte burası, formülün açılımını ihtiva edecek kısım.

REKLAM

RUH KÖRLÜĞÜ, PAGANİST HURAFELER VE EGO

Sonucu meydana getiren unsurlardan ilki; ruh körlüğü… Özetle kişinin, hilkatini inkâr ettiği bir engellilik hâlidir. İlk evrede insanın gerçeklik algısını yitirmesine sebep olur ve hak ile batılın ayırt edilememesine kadar ilerleme kaydeder. Ruh körlüğü denilen illet ancak okumak ve araştırmak yoluyla tedavi edilebilecek olsa da; baştan yanlış tutulan yol ile, yanlışa varma kısırdöngüsü kaçınılmazdır. İnsanın ruhunu kör eden şey, yeryüzünü adımlarken Yaradan’a hürmeti bırakıp ‘ben’ duygusunda toprağı ezme gafletidir. Bu kişilik bozulması toprağı incitmekle kalmaz. Doğru bilgiye ulaşımı sağlayan yolların, küf kokulu bilgi yığınlarıyla kapanmasına sebep olur.

Unsurlardan ikincisi olan paganist hurafeler de …izm’lerin türemesinde elle tutulur bir niceliğe sahip. Paganist hurafeler, insan şerefine leke sürecek kadar alçaltıcı iddiaları kapsar. Tevhid inancı Allah’ın Zâtını işaret etmekle birlikte, biz yaratılmışların da şanını yüceltmekteyken; ikircikli inançlar ve onların uzantı dosyaları olan absürt yönelimler, insanı, değerler altı bir düzleme düşürür. Hâlbuki; “Kul hüvallâhü ahad” (De ki: O, Allah’tır, tektir.) gerçekliğine aklı ve kalbi eriştirebildiğimiz anda, bilginin ve bilgiye giden yolun sahibini de tanımış olur, şahsiyeti ve varlık değerini alaşağı edecek bütün “…izm’leri” bir kalemde yok edebiliriz. “Allâhüssamed” mührüyle; varlığın kaynağı âyân olur, doğru fikir ve bilgilerin de güzergâhı belirlenir.

REKLAM

İnsanı yanlış inanışların kör yolcusu yapan …izm’leri meydana getiren diğer bir unsur da ‘ego’dur. Ego, araştırma ihtiyacını ve doğruyu bulma gayretini sıfırlar. Çünkü ‘ben’ dedikten sonra, ‘o ve bu’ sıfatlarının katli gerçekleşmiş olur. En kötüsü de ego, susuzluğu unutturur. Manevî susuzluğumuz, Hakk’ı bulma tutkusu… Fakat ego devreye girdiği ilk anda susuzluğu bertaraf eder. Artık insan susuzluk duymamaktadır; ama hücreler suya kanmış değildir. Susuzluğunu hissetmeyen su içmez, su içmeyen suya kanmaz esemesiyle, sonuç, maneviyat ölümüdür. Artık sadece kendince bir yargı sistemi kuran kişi, gerçeğin ve Hakk’ın peşinde en ufak bir gayret gereği duymaz. Sadece varlığını destekleyen bilgi ve düşüncelerin kör savunucusu olmuştur.

REKLAM

VARILAN SONUÇ: …İZM

Tüm “…izm”ler insan ürünü... Fakat insanın yalnızca duymak ve görmek istediği yargılardan meydana gelen bir mahsul olduğundan; hak olanın tam zıddında bulunmaktadır. Asla evrensel kümenin çevresinde bir varlık iddiaları olamaz, ama hayalî kümeler hâlinde uzay boşluğunda salınırlar. Hak yolun sancısından kaçmak isteyenlerce ve hayatı sadece kendi duygusunda ve algısında idame ettirme arzusunu büyütenlerce bu hayalî kümeler sahiplenilir, beslenir ve yayılır. Bütün ‘izm’ler, şahsî ve sıklıkla da menfaatperest taleplerin tatminine hizmet eder. Bilginin ve insanı bilgiye götüren düşünme eyleminin sahibi yolu da, yöntemi de, hak bilgiyi de beyan etmişken; insan yapımı, benliğin ve paganist eğilimlerin terkibinden meydana gelen inanışların peşinde yazık bir ömür sürmenin ne manası var?