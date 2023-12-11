Lütfi Doğan hocamızın ardından…









Büyük alim, salih ve muttaki bir mü’min olarak tanıdığımız, eski Diyanet İşleri Başkanı, iki dönem Erzurum ve üç dönem de Gümüşhane milletvekilliği yapan değerli ve müstesna ahlak numunesi hocamızı ebediyete uğurladık. Rabbim makamı ve mekanını cennet eylesin.

Devr-i sababetinde hıfzını ikmal ettiği Hazreti Kur’an kendilerine şefaatçi olsun. İlmi, hilmi, ahlakı, tevazuuyla bir edep ve haya timsali olarak aramızdan ayrıldı. Hocamıza Rabbim çok güzel ve bereketli bir ömür ihsan eyledi. O da bu ömrün tüm zaman dilimlerini Hakkın hizmetinde, ümmetin menfaatine istimal etti.

Yukarda kısaca hayat hikayesi özetlenen hocamız, TBMM’de hem senatör hem de milletvekili olarak toplamda beş dönem milletine hizmet vermiş, meclis oturumlarının en gergin olduğu dönemlerde yaptığı o çok sıcak, sakin, samimi ve candan konuşmalarıyla adeta bir müsekkin gibi, tüm siyasi partiler ve hatipleri üzerinde yatıştırıcı rol üslenmiştir.

MECLİS’TE BİR MÜSEKKİN

Fazilet Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçilen Sayın Merve Kavakçı Hanımefendi kardeşimizin yemin merasiminde başta müteveffa Ecevit olmak üzere, gergin DSP’li ve gözü dönmüş bir çok laikçi milletvekilinin parlamento içinde yaşattığı ve arkadaşlarımızın çok daha vahim sonuçlara vesile olabilecek haklı tepkilerini yatıştırmada, merhum Lütfi Doğan hocamız olağanüstü bir gayret göstererek sükunete ve genel kurul içindeki o ciddi gerginliğin yatışmasına vesile olmuştur.

Yine Meclis’te gündem dışı veya gündemli yapılan konuşmalarda hatibin mutlaka süresi içerisinde konuşmasını ikmal etmesini kürsüdeki Meclis başkanvekili sağlamak durumundadır. Bu konuda herkese adil davranan başkanvekilleri olduğu gibi, kendi partisinden olan sözcülere biraz daha toleranslı davranan başkan vekilleri de olur. Bu konuda prensipli olan başkanvekillerinin, hatipler arasında tek bir istisnası vardır o da merhum Lütfi Doğan hocamızdır. Hiç birisi onun sözünü süre kısıtlaması nedeniyle kesmez, hatta hocamıza bunu hissettirmemek için süre kesilip mikrofon kapanmaması için önceden sisteme müdahaleyle süreyi uzatırlardı. Bu konularda çok radikal ve ideolojik davranan başkan vekillerinden müteveffa Kamer Genç dahil, hocamıza o saygıyı gösterirlerdi.

Bir defasında hatırlıyorum, hocamızın konuşmasında süre tahdidinin kaldırılması için genel kuruldan izin alınarak hocamızın rahat hitabelerine imkan tanınmıştı. Hocam bu durumu istismar etmeden makul ancak kimseyi incitmeden sözünü ve sesini en zarif bir şekilde kullanır, adeta Meclis’e huzur dersleri verirdi.

ZARAFET TEMSİLİ

Merhum hocamız çok yumuşak, yatıştırıcı ve olağanüstü derecede kelimelerde seçici davranırdı. Bir defasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’yla alakalı bir kanun üzerinde konuşma yapacaklardı. Hatip, hangi yasa ve maddeleri üzerinde konuşma yapacaksa o bakanlık ve maddesinin ismini zikretmek durumundadır. Hocamız kürsüde konuşmalarına başlarken;

“Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri! Şimdi sizlere Gıda Tarım ve (affedersiniz) Hayvancılık Bakanlığı’nın … filan yasası üzerinde konuşmak üzere söz aldım.” deyince Meclis’te ister istemez tatlı bir tebessüm, kısmen bir gülüşme yaşanmıştı. Hocamızın o güzide topluluk huzurunda “hayvan” sözcüğünün dahi kullanılmasının nezaketsizliğine dikkat çekmiş “affedersiniz” diyerek nezaket ifadesini kullanma zarafeti göstermişlerdir.

AHMAKLARA VERİLECEK EN GÜZEL CEVAP

Malumlarınız, 14 Ekim 1973 seçimlerinde merhum hocamız Erzurum’dan Milli Selamet Partisi senatör adayı idi. Bendeniz de MSP Erzurum Gençlik Kolu Başkanı. Seçim sath-ı mailinde yoğun ve o günün şartlarına göre propaganda faaliyetleri devam ediyor. Daha çok kahvehane ve benzeri mekanlarda, belirlenen zaman dilimleri içerisinde yine tahsis edilen meydanlarda konuşmalar yapılıyordu. O zaman mevcut olmayan şimdiki Dadaş Sineması’ndan Murat Paşa Camii istikametinde içi dışı tıklım tıklım dolu olan bir kahvehanede yatsı namazı sonrası adaylarımız merhum Yahya Akdağ (eski Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın babası), merhum Dr. Zekai Yaylalı, merhum Korkut Özal ve merhum hocamız Lütfi Doğan Bey sırasıyla konuşma yapacaklardı. Ben gençlik kolu başkanı ve sunucu sıfatıyla konuşma yaparak her bir hatibi kürsüye arz ediyordum. O günlerin sağcı ve Erzurum’da da güçlü olduğu zannedilen Süleyman Demirel’in Adalet Partisi’nin de güçlü adayları ve içlerinde de bir de hocaları var.

Lütfi hocamızın sakallarında tek tük beyaz var. Hocaya bu ekip ve içlerinde var olduğu bilinen hocaya ve esasen Erbakan hocamıza muhalif bir grup -ki malumdur- Lütfi hocamız için (takma sakal) yakıştırması gibi çirkin bir suçlama, daha üzücüsü iftirada bulundular. Ben en son konuşmacı olarak hocamı kürsüye arz etmeden önce “Hocam, münasip görürseniz sizin için bu iftirayı atanlara cevap verirseniz çok iyi olur” şeklindeki hatırlatmam karşısında, kürsüde yaptıkları konuşmada;

“Benden bazı konularda ve -hele kendimden bahsetmekten teeddüp ederim- şahsımla ilgili hususlarda genç kardeşlerim cevap vermemi istemektedirler. Efendimiz ( sav) buyurdular ki: ‘Ahmaka verilecek en güzel cevap sükut etmektir.” dedi ve sertçe mübarek sakalını sıvazladı. Hocamızın hemen her tavrında, en öfkeli olunması gereken yerde bile fevkalade sakin bir kimliği, örnek bir şahsiyeti vardı.

Beraber kendileriyle milletvekilliği yaptığımız dönemlerde kendilerinden tefeyyüz etmeye gayret ettik. Zaman zaman kendileriyle yurt dışına, özellikle Almanya’ya konferanslara gittik. Aynı davayı anlatırken iki ayrı uç gibiydik. O ne kadar yumuşak halim ve selim bir üslubu tercih etmişse, ben de maalesef bir o kadar, sert ve heyecan uyandırmaya vesile olan hitabet tarzını benimsiyor, hocama gıpta etmeme rağmen bir türlü ne o gün ne de bugün o üslubu yakalayamamıştım. Bunu beceremediğimi itiraf etmeliyim.

4 Aralık 2023’te, 93 yaşında aramızdan ayrılan hocamıza rahmet, başta ailesi olmak üzere milli görüş camiamız ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Makamı Adn cennetleri olsun. Ruhu ve davamızın tüm ebediyete göçenlerinin ervahı için sayısız Fatihalar…







