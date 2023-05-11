Milliyetçiler bu işe ne der?

Yunus Şahbaz

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi





Altılı masa oluştuktan sonra en çok tartışılan hususlardan birisi HDP’nin, bu masanın neresinde olduğu idi. HDP’nin özellikle Cumhurbaşkanı seçimlerinde kilit bir rol oynayacağı varsayılıyor ve masanın dahlinde ya da haricinde nasıl konumlandırılacağı tartışılıyordu. Böyle bir konumlanma seçimin kaderini HDP’nin tavrının belirleyeceği varsayımına dayanıyordu. Altılı masanın bazı bileşenleri HDP’yi küstürmemeye çalışırken diğer taraftan İYİ Parti’nin başını çektiği milliyetçi kanat HDP’nin bu masada hiçbir surette olamayacağını savunuyordu.

HDP MASANIN TAM ORTASINDA

Gelinen noktada HDP, tüm varlığıyla masaya entegre olmuş durumda. Masanın altında ya da kenarında değil tam ortasında konumlanmış bulunuyor. Bir şekilde örtülü ve dolaylı ifade edilen bu konumlandırma HDP’nin, altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklaması ile resmileşmiş oldu. Kemal Bey’in Ağrı ve Van mitingleri ve bu mitinglerin CHP mitinginden ziyade bir HDP mitingi havasında geçmesi bazıları için hâlâ flu olan manzarayı biraz daha netleştirmiş oldu. Hatta bu mitinglerde terörle irtibatı ve iltisakı dolayısıyla belediyelerden çıkarılan kişilerin işlerine iade edileceği vaadi ve hitap edilen kitle içinden bazı kişilerin terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine attıkları örgüt sloganları olayın bir başka boyuta taşındığının işaretleri olarak da okunabilir.

Bu durumda altılı masanın artık altılı değil yedili bir masa olduğunun tescili de yapılmış bulunuyor. Diğer bir deyişle, HDP’nin en azından Kemal Bey’in adaylığına desteği önemli ölçüde konsolide olmuş durumda. Tabanda bir miktar fire yine olacaktır; ancak Kemal Bey’in HDP stratejisi büyük ölçüde tutmuş görünüyor. Elbette bu stratejinin ne pahasına, Türkiye’nin en önemli güvenlik meseleleri de dahil hangi önceliklerinden feragat edilerek tesis edildiği ise ayrı bir konu. HDP’nin adaylarının her geçen gün artan hudutsuz ve cüretkâr açıklamaları, özerklik, Afrin’i geri almak gibi söylemlerinin yansımalarının da gösterdiği gibi bu hususta CHP ve Kemal Bey, Türkiye toplumunun kahir ekseriyetine pek de güven vermiyor.

İYİ PARTİ KAN KAYBEDİYOR

Öte yandan, HDP ve hatta Selahattin Demirtaş gibi figürlerin desteğini kazanmak üzere kurgulanan seçim stratejisinin çok ciddi bir handikabı var. İYİ Parti başta olmak üzere altılı masadaki partilerin milliyetçi/ulusalcı seçmenlerinin refleksleri bu minvalde akla gelmesi gereken ilk husus. Oysa altılı masa yola çıkarken milliyetçi seçmeni ikna etmek gibi bir gündemi olacağını muhtemelen pek düşünmemişti. Söz gelimi İYİ Parti büyük oranda MHP’ye küskün milliyetçi seçmenin kendisine teveccüh göstereceğini düşünüyordu. Hatta bunla yetinmeyerek sadece milliyetçilikle mahdut bir parti olmayacağını, esasen merkez sağda konumlanan bir parti olacağını her fırsatta deklare etmekteydi. Ancak 3 Mart’ta altılı masa’dan kalkıp 6 Mart’ta tekrar dönme travmasını İYİ Parti’nin hâlâ aşamadığı görülmektedir. Yapılan değerlendirmelere göre İYİ Parti 3 Mart’ta masadan kalktığında daha çok seküler-milliyetçi tabandan oy kaybederken tekrar masaya döndüğünde milliyetçi-muhafazakâr tabandan oy kaybetti. Seküler-milliyetçi ya da ulusalcı tabanın büyük ölçüde CHP üzerinden de olsa tekrar millet ittifakı çatısı altında konsolide olduğu söylenebilir. Ancak devletçi hassasiyetleri yüksek, milliyetçi-muhafazakâr taban İYİ Parti’ye 3 Mart öncesindeki bağlılığını devam ettirmemiş görünüyor.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı adaylığında da Sinan Oğan’ın oylarında son günlerde bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Oğan’ın daha çok milliyetçilerin adayı olduğu ve milliyetçilerden oy aldığı ifade edilmektedir. Olası bir ikinci tur seçeneğinde ise birinci turda Sinan Oğan ve Muharrem İnce’ye giden oyların Kemal Bey’e gitmeyeceği değerlendirmeleri yapılmaktadır. Nitekim Kemal Bey’in alelacele hazırladığı anlaşılan ve birçok teknik hata barındıran “Türk Yolu” videosu da daha çok milliyetçi seçmene bir mesaj olarak değerlendirilmektedir.

O halde Meral Akşener’in son dönemde artan milliyetçi-muhafazakâr söyleminin, hatta sıklıkla namaz, hac gibi ifadelerin bolca geçtiği dini terminoloji üzerinden kampanyasını sürdürmesinin sebebi burada aranmalıdır. Öyle ki, İYİ Parti merkez sağa açılmak ya da merkez sağ bir parti olmak hayallerini şu an için rafa kaldırmış durumda. Oylarını en azından 3 Mart tarihindeki seviyelere yükseltmek ve Cumhurbaşkanı seçiminde yaşanacak olası bir seçim yenilgisinden kendisinin sorumlu tutulmamasını sağlamak partinin en önemli önceliği haline geldi. Dolayısıyla gelinen noktada İYİ Parti’nin tamamen milliyetçi bir söyleme savrulduğu söylenebilir.

AKŞENER KANDİL’DEN GELEN AÇIKLAMALARA SAĞIR

Genel Başkan Meral Akşener ve Mansur Yavaş bu söylemin bayraktarlığını yapmaya çalışmaktadır. Böylelikle hem partinin oylarının bir nebze toparlanması amaçlanmakta hem de HDP ile yürüttüğü diyalogdan ötürü milliyetçi seçmeni tedirgin eden Kemal Bey’in cumhurbaşkanı seçimlerine oy devşirilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir deyişle Millet İttifakı’nda milliyetçi seçmeni konsolide etme misyonunu İYİ Parti üstlenmiş görünüyor. HDP ve PKK kanadından yapılan açıklamalar sanki hiç yokmuş gibi Mansur Bey ve Meral Hanım terörle mücadelenin teminatı olarak kendilerini göstermeye çalışıyor. Ancak isim ve adres vermeden ‘yemin billah’ ederek teröre lanet okumak tabanda açıkça görülen tepkiyi teskin etmeye yetmeyecek gibi duruyor.

O halde birçok muhalif yorumcu tarafından özellikle Cumhurbaşkanı seçimlerinin HDP’nin tavrıyla netleşeceği argümanı şimdilik atıl kalmış durumda. Zira HDP ve Kürt seçmenin oyları büyük oranda Kemal Bey üzerinde konsolide olsa da bu durum onu Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken çoğunluğa ulaştırmıyor. Saygıdeğer hiçbir anket Kemal Bey’in birinci turda seçilme şansı olduğunu göstermiyor.

KARARSIZLARIN KARARI

Öte yandan milliyetçi seçmen nezdinde Kemal Bey hakkında oluşan tereddütler alelade birtakım politik söylem farklılığından neşet etmiş değil. Hele de etnik ve mezhepsel kimlik tartışmalarından oluştuğu kesinlikle söylenemez. Bu tereddütlerin temel sebebi Türkiye’nin güvenlik politikalarının, orta ve uzun vadede beka meselelerinin pazarlık konusu haline getirilmesidir. Hem HDP ve PKK kanadından hem de CHP’nin o kanadın taleplerine zemin hazırlayan aktörleri tarafından yapılan açıklamalar söz konusu tercihi iki politik aktör arasında olmaktan çıkarıp çok daha radikal sonuçları olan bir sürece dönüştürmektedir. Kararsız milliyetçi-devletçi seçmenin tercihlerini nihai kertede belirleyecek olan bu iki tercih arasındaki tutumu olacaktır.

Bu seçmen profili özellikle savunma sanayii gibi iktidarın son dönemde artan hamlelerini onaylıyor. Cumhur İttifakı’nın savunduğu güvenlik ve beka söylemini desteklediği gibi yerli ve millî mega projelerden de ziyadesiyle memnun. Buna koşut olarak da Kemal Bey’in HDP’ye vaatleri ve Kandil’den Kemal Bey lehine yapılan açıklamalar sebebiyle de Kemal Bey hakkında ciddi tereddütlere sahip. Bu kesimin farklı sebeplerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme konusunda tam bir karara varamadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla seçimlerin sonucunu büyük ihtimalle kararsız olan ancak milliyetçi-devletçi saikleri baskın seçmen kitlesinin nihai kararı belirleyecek gibi duruyor.











