Türk akademisinin “aydın insan” problemi!

Dr. Abdulkerim Diktaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi

Akademisyen: İngilizce “academician” kelimesinin dilimize uyarlanmış hali. Üniversitelerin sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten, yetkin, düşünceleri ve buluşlarıyla insanlığa yön veren kişi. Bilgi bakımından donanımlı, öngörü sahibi, yeri ve zamanı geldiğinde kanaat önderi olarak toplumsal vazifesini icra etmesi beklenen insan profili.

Aydın insan ise; düşünen, sorgulayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, ahlâk ve vicdan sahibi, düşüncelerini korkusuzca ifade edebilen, kendisini eleştirenlere karşı hoşgörülü, entelektüel bilgi düzeyi yüksek, meselelere farklı perspektifler açabilen gibi erdemli sıfatlarla tanımlanır. Her ne kadar “aydın” tanımı da olsa bu sıfatlar, akademisyenin de taşıması gereken sıfatlardır. Peki, gerçekte durum böyle mi?

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MALUMAT İSTİFÇİSİ

Alev Alatlı, efsane serisi “Orda Kimse Var mı?”da hayat verdiği Günay Rodoplu karakterinin dilinden “malumat istifçisi” olarak tanımlıyor Türk akademisyenini. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu tanımında pek de haksız sayılmaz.

YÖK tarafından yayınlanan 2021-2022 dönemine ait öğretim elemanları özet tablosuna göre Türkiye’deki akademisyen sayısı 184 bin 702. Akademisyenlerin 32 bin 185’i profesör, 20 bin 144’ü doçent, 41 bin 484’ü doktor öğretim üyesi, 38 bin 392’si öğretim görevlisi, 52 bin 497’si araştırma görevlisi kadrosunda faaliyet gösteriyor. Bu denli kalabalık bir bilgeler topluluğunda gözler; toplumsal problemlere ışık tutan, onları çözüme kavuşturan, bunu yaparken toplumsal hassasiyetleri gözeten büyük bir aydın kitlesi arıyor. Ancak esefle belirtmek gerekir ki -istisnalar müstesna- Türk akademisyeni bu vazifesini icra etmek konusunda yetersiz kalıyor.

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Bu problemin bir vak’a olarak karşımıza çıkmasında “ihtisaslaşma” yaklaşımının katkısı büyüktür. 20. yüzyıla kadar bilim insanı aynı anda geometri, astronomi, coğrafya, tıp, edebiyat gibi birbirinden farklı dört-beş alanda söz sahibi olarak kendini yetiştirebiliyorken, modern çağda insanlık ihtisaslaşma yolunu seçmiş ve bilimsel çalışmaları küçük parçalara ayırarak bilim insanının hareket alanını sınırlandırmıştır. Bir bilim disiplinin belirli bir alanıyla çalışmalarını sınırlandırmak, bilim insanının meselelere küllî yaklaşım yeteneğini köreltir. Küçük bir alanda detay bilgisine sahip olabilen bilim insanı, alanı dışındaki konularda kelâm ederken zorlanır. Bu zaviyeden bakıldığında ihtisaslaşma, aydın insan problemindeki başat faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir.

İDEOLOJİLERİN ESİRİ

Türk akademisinin aydın insan üretememesinin bir diğer nedeni de üniversitelerin ideolojik yapılanmaları olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca Türk üniversiteleri, bir ideolojinin kalesi olarak nitelendirilmişlerdir. “X üniversitesi solcuların kalesidir” veya “Y üniversitesinde sağcılar çok güçlü” gibi cümlelerin kurulduğu bir atmosferde, aydın insanın yetişmesi oldukça zordur. İdeojilerin hakim olduğu zihinler aydın olamazlar. Nitekim yakın tarihimizde utanç vesikası olarak yer eden inanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayıcı ideolojik tutumlar, ülkemizin gözbebeği olan üniversitelerde yaşanmıştır. Bu çağ dışı ve bağnaz uygulamaların “aydınlık Türkiye” sloganıyla hayata geçirilmiş olması ise ironinin zirvesi konumundadır.

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Sözün özü; bir dizi bilgiyi, belli bir yöntem dahilinde istifleyip metin haline getirmek akademisyeni unvan sahibi yapmaya yetse de onun “aydın insan” olmasını ne yazık ki sağlayamıyor. Çok başarılı bilimsel çalışmalara imza atmış akademisyenlerden bile ekseriyetle yukarıdaki anlamda bir aydın profili çıkmıyor. Nihayetinde varlığını ofisinin dışına taşıyamamış on binlerce akademisyen, üniversitelerde “malumat istifçiliğine” devam ediyor. İstifleme işinde ustalaşıyor fakat hayata ve gerçek problemlere dokunamıyor. İnsan yetiştiremiyor, yeni söz söyleyemiyor, yeni bir teori geliştiremiyor. Günün sonunda “her akademisyen hoca değildir” ithamının muhatabı olmaktan kendini kurtaramıyor.

Reçete: Akademisyenin kendi uzmanlık alanı dışında okumalar yapması gerekiyor. Bilgiyi, arama motoruna yazıp bulmak gibi ucuz olan yoldan değil, matbu kaynaklardan edinerek içselleştirmesi gerekiyor. İdeolojik benliğinden sıyrılması, ilke ve değer merkezli bir hakikat arayıcısı olarak konum tutması, üst seviye bir olgunlukla topluma ve toplumsal meseleler üzerine kafa yorması, toplumun dinî ve millî kimliği ile barışık olmayı öğrenmesi gerekiyor. En önemlisi de haset, kibir, riya, ucuz siyaset gibi menfi kişilik özelliklerini terk etmesi gerekiyor. İşte bu akademisyen profili, Türk akademisindeki aydın insan problemini bertaraf etmek üzere gelecek vadediyor.