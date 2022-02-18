YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLAMAK

Prof. Dr. Abdulkadir Buluş / Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dünya Mart 2020’den sonra, Covid-19’dan kaynaklanan büyük bir kapanma (Great Lockdown) ile yüz yüze kaldı. Bu salgının politik, ekonomik ve küresel ekonomi politik üzerinde yol açtığı etkiler, pandemi öncesi ekonomi politik çerçeve ve düşünme sistemine büyük darbe vurmuştur. Devletlerin krizlere müdahale gücü olup olmamasının tartışıldığı ve ekonomik politikaların ve özelde tarımsal politikaların ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bu salgınla birlikte küresel ekonomi politik sistemde paradigmal tartışmalar yerini aldı. Türkiye ise bu salgınla birlikte ana akım iktisat paradigmasını sorgulamaya başladı. Paradigma belli bir alanda kabul görmüş standart uygulamalar ve değerler şeklinde tanımlanabilir. Peki Türkiye ne yaptı?

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YATIRIM, ÜRETİM, BÜYÜME, İSTİHDAM

Türkiye 1980’den bu yana ekonomik liberalizme uygun politikalar izlemiştir. 1980’den sonra adım adım mal, para ve döviz politikalarını liberalize eden Türkiye, 1989’dan sonra sermaye hareketliliğine izin veren 32 Sayılı Kararname değişikliği ile ise tam liberal hale gelmiştir. Türkiye-Washington Uzlaşması denilen paradigma doğrultusunda kamuyu küçültmeye yönelik olarak kamu harcamalarını kısıcı ve parasal büyüklükleri kontrol etmeye yönelik politika karması ile birlikte genel olarak neo-liberal bir büyüme modeline geçti.

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

Türkiye, Mart 2021’den bu yana ekonomik politikalarını yeniden şekillendirmeye yönelik önemli politika tercihlerinde bulundu. Bu politika değişiminin altında yatan temel önerme, yatırım-üretim-büyüme-istihdam şeklindedir. Peki, Türkiye neden böyle bir ekonomi politikası değişimine gitti?

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Küresel ekonomide tedarik zincirleri ve lojistikteki kesintileri doldurma fırsatının doğması nedenlerden birisi. Bunun üzerinde fazla durmaya gerek yok çünkü apaçık bellidir. Örneğin Türkiye, 2021’de 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Diğer bir neden ise, eski modelin Türkiye’yi dış kaynak girişine bağlı, cari işlemler dengesi açığı, işsizlik gibi yapısal problemleri çözemeyen bir kısır döngüye mahkûm etmesidir.

ESKİ MODELİN GETİRDİĞİ RİSKLER

Eski modelde, ekonomik istikrarın en önemli amacı fiyat istikrarı olarak tanımlandığı için (finansal istikrar, ekonomik büyümeye yardımcı olmak gibi amaçlar daha ikincil kaldığı için) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı amacına yönelik olarak fiyatların artması eğilimi olduğu dönemlerde faiz artırımına kolayca giderken; faiz indirimlerini yapmakta ihtiyatlı davranmıştır. Bu durumda sermayenin bol olduğu dönemlerde Türk borçlanma araçlarının sağladığı getiri, yabancı yatırımcı için pozitifti. Çünkü yabancı sermaye girişlerinin yol açtığı bir diğer etki TL’nin değerlenmesi idi. Bu durumda Türkiye bazı önemli risklerle karşı karşıyaydı:

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Reel faizlerin yüksek olmasına rağmen fiyat istikrarına tam olarak ulaşılamamasına karşın bir de yan etki olarak şirketlerin borç yükümlülüklerinin artmasından dolayı finansal istikrarın da bozulması, sıcak para ithal malların daha rekabetçi olmasına yol açtığından cari sermaye dengesi açığının kapatılması için yine sermaye hesabındaki fazla verebilmek adına sıcak para girişine bağımlı olma zarureti -başka bir ifade ile kazanılanın önemli bir bölümünün risksiz sıcak yatırımcılarına kaptırılması ile içinden çıkılamayan bir kısır döngüde gelir dağılımının rantiyeciler lehine bozulması, başta Çin kaynaklı olmak üzere ithalatın ucuzluğunun getirdiği işsizlik ile ihracat sektörlerinin rekabetçiliğinin sınırlı kalması ve en önemlisi ithal girdi bağımlılığını düşürmek için gereken adımların atılmasını engelleyen, Türk üretiminin rekabetçiliğini sınırlayan faiz kısıtı. Hem yüksek faizin yatırımları dışlaması; hem de ithalatı özendirmesi şeklinde eski modelin çözemeyeceği bir kısır döngü.

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YENİ MODELİN VARSAYIMLARI

Yeni modelin en önemli varsayımı eski modelin, dış kaynak bağımlılığına dayalı oluşunun getirdiği başarısızlıktır. Başarısız modellerin terk edilmesi gerekir. Sorun çözmeyen, aksine sorunu kökleştiren alışkanlıklardan vazgeçmemek ve eski yöntemlere müracaat irrasyoneldir.

Bu kısır döngüden çıkış için üretimi destekleyecek düşük faiz politikası ile hem üretimi desteklemek ve böylece istihdamı korumak hem de Covid 19’un da getirdiği dünya ekonomisinde önemli bir tedarik zinciri parçası ve lojistik üs olarak sunulabilecek mal ve hizmet ihracatını yükseltmek için gereksinim duyulacak rekabetçiliği artırmak adına köklü bir teşvik sunmaktır.

Orta ve uzun vadede rekabetçi kur ile sürdürülmesi mümkün olmayan ithal girdi bağımlılığı yüksek sektörlerde yeterlilik ve katma değerli üretimi artırmak hedefi için mali politika araçlarını daha verimli olarak kullanmak ve kalıcı hale getirmek için seçici politikaları tasarlamak gerekiyordu. Düşük faiz nedeniyle olası kurlardaki oynaklığı gidermek için kur korumalı yeni araçlar geliştirildi. Üstelik ihracatın, ithalatı karşılama kapasitesi yükseldikçe ve 2023-24’den itibaren ödemeler dengesinde yüzde 18-20 arası paya sahip enerji ithalatı içerisinde doğal gaza ödenen payın azalmasına yol açacak Karadeniz’deki yeni rezervlerin getireceği potansiyel yararlar düşünüldüğünde ve 2022’de bir de önemli ölçüde turizm geliri elde edilebilirse döviz kurlarındaki artış eğilimi de sınırlı kalacaktır. Yine Türkiye’de menkul kıymet piyasalarındaki yabancı ağırlığı son birkaç yıldır zaten düşük oranlarda kaldığı için ani yabancı para çıkışı kaynaklı riskin de en sınırlı olduğu dönemdeyiz.

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NEDEN ELEŞTİRİYORLAR?

Yeni modelin başarısı, her modelde olduğu gibi büyük ölçüde varsayımların dayandığı nedensellikleri belirleyen değişkenlerin beklenen yönde gelişmesine bağlıdır. Daha önce denenmediği için haklı olarak iktisatçıların önemli bir bölümü modelin dayandığı varsayımlar ve uygulama tarzının geleneksel iktisadi politika çerçevesine uymaması nedeni ile modeli irrasyonel olarak tanımladılar. Tabii ki, her görüş eleştirilmelidir.

Bu anlamda eleştirilere bakıldığında ağırlıklı olarak öne çıkan unsurlara bir bakalım. Unutmayalım eleştirilerin dayandığı argümanlar, eski ekonomik modelin varsayım-larından üretilmiş ve belli değişkenlerde kendi eleştirilerini doğrulayacak beklentilerin gerçekleşmesine dayandırılmışlardır. Dolayısıyla modelin çalışmaması için gereken koşulların birçoğunun gerçekleşmesi temennisine dayandırıldıkları için aslında bilimsel kılıfa büründürülmüş olsalar bile ana akım iktisadın temel değerlerinden beslenen faiz temelli bir dünya görüşünden ibarettirler.

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KUR KORUMALI MEVDUAT VE ALTIN SİSTEMİ

Kur korumalı mevduat ve altın sisteminin DTH’larında yeterince çözülme yaratmayacağını ifade edenler var. Bu eleştiriye bakılınca Türkiye’deki bireylerin ve şirketlerin bankalardaki DTH’larını tutma gerekçesini hatırladığımızda, Türkiye’deki ekonomik aktörlerin 1980’lerden bu yana varlıklarını dövize çevirerek olası kur hareketliliklerinden kaynaklı sorunları minimize etmek ve TL cinsi varlıklarının erimesinin önüne geçmek arzusu baskın bir tutumdur. Ancak, kur korumalı sistemde bu riskler minimize edildiği için belli bir ölçüde bu tutumun değişme ihtimali bulunmaktadır. Yine sistemde atıl tutulan altınların da sisteme kazandırılması adına atılan adım da, altının bir yatırım aracı olarak tutulmasına yönelik tarihsel olarak uzun geçmişe sahip bir tutuma alternatif bir çözüm niteliğindedir. Her ikisine de yönelik atılan adımın maliyeti ise iki döviz ve altının olası yukarı yönlü değişimine bağlıdır. Her ikisinin de değişimini etkileyen unsurlar iyileştikçe bu sistemin Hazine ve TCMB’na maliyeti daha sınırlı kalacak ve aktörler önünü görebilecektir.

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Politika faizleri ile bankaların kredi faizleri arasındaki ıraksama olduğu eleştirisine gelecek olursak, politika faizleri ile banka kredileri faizleri arasındaki yakınsama zaman alacaktır. Ancak hükümet kamu bankaları ve KGF aracılığıyla en azından ithal girdi bağımlılığını azaltacak sektörlere yönelik seçici kredi politikası aracılığıyla bir kısım kredi maliyetini üstlenecektir. Bu ise kısa dönemde kamu bankalarının sermaye yapısını bozucu gibi görünmekle birlikte ilerleyen dönemlerde bu kaçınılamaz ve başarılı olursa, sağlayacağı getiri bakımından katlanılabilir bir tercih gibi görünmektedir. Politika faizleri ile banka kredileri arasındaki farkın enflasyonist iyileşmelerle birlikte kapanacağını ve makul bir orana geleceğini düşünebiliriz. Çünkü dövizden mevduata geçişler hızlandıkça artan fon miktarı bankaların daha uygun koşullarda kredi faizi uygulamalarına yol açacaktır. Bir diğer eleştiri de, hem tüm dünyada artan enflasyon hem de Türkiye’de de fiyatları son 20 yılda olmadığı ölçüde artıran düşük faiz politikası sebebiyle bu enflasyonla mücadele etmek mümkün değildir şeklinde.

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İSTİHDAM ÖNCELİĞİ YOK SAYILAMAZ

Bu eleştirinin, enflasyonla mücadelede tek çarenin, toplam talebi baskılayıcı faiz artırımı politikası olduğu şeklindeki geleneksel yaklaşıma dayalı olduğu görülebilmektedir. Ancak son enflasyonist trendin faiz artırımı olsaydı bile engellenemeyecek dinamikleri vardır. Dolayısıyla sorun tek başına artan talep olmayıp ithal edilen enflasyon ve döviz kurundaki makro ekonomik göstergelerle açıklanamayacak yükseliş olduğu düşünüldüğünde, bu çözümün sadece enflasyon süreci devam ederken daha fazla işsizliğe maruz kalmayı teklif etmekten yani bir tür stagflasyondan başka bir anlam taşımadığı söylenebilir.

Yeni modeldeki istihdam önceliğini bir tarafa bırakmayı öne çıkartan teklifin, bu anlamda Türkiye’deki işsizlik sorununu derinleştirmekten başka bir anlamı bulunmamaktadır. Enflasyonun arz kaynaklı sebeplerinin ortadan kalkması ile görece fiyat istikrarı sağlanıp artan üretimle birlikte enflasyonun belirleyicilerinden birisi olan gıda malları enflasyonunun ortadan kaldırılması daha sağlıklıdır.

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Bu süreç içerisinde ise bir müddet yüksek enflasyona katlanmak ve enflasyondan zarar gören kesimleri sübvansiyonlarla ve vergi indirimleri ile desteklemek tercih edilmiştir. Enerji fiyatlarında, gübrede ve diğer üretimle ilgili meta fiyatlarındaki iyileşme ile daha düşük işsizlik ve her şeye rağmen korunmuş bir büyüme ile sonraki döneme girmek mi yoksa yüksek işsizlik ve düşük bir büyüme ile mi sonraki döneme girmek arasında tercih yapıldığında hükümet birincisini seçmiş görünüyor. Bu daha önceki uygulamalardan farklı bir siyasi tercih olup 2023 hedefleri ile de uyumlu tek tercih gibi görünmektedir.

Yeni modelin dayandığı bazı unsurlar itibarı ile modele yönelik olarak en güçlü eleştiri modelin ekonomideki yüksek gelirlilere avantaj sağlaması eleştirisidir. Ancak eski modelde de yüksek faizin yine rantiyeye gelir dağılımında avantaj sağladığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla döviz kuru oynaklığı giderildikçe ve sanayi ihracatı ve turizm gelirleri yoluyla cari açığın yol açtığı baskınlık azaldıkça, yeni modelin bazı kesimlere daha fazla avantaj sağlayıcı yönü hafifleyeceği gibi, sağlanacak iyileşme ile toplumdaki düşük gelirlilere yönelik yapısal iyileşmeler ve konjonktürel düzeltici önlemler için gereksinim duyulan kaynaklar da yaratılacaktır.

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ZAMAN GEREKİYOR

Sonuç olarak yeni ekonomik modelin, yatırım, büyüme ve istihdam ile rekabetçi bir ihracat sektörü yaratarak hem cari açığı kontrol etme hem de dünya ekonomisindeki payını artırarak Covid 19 sonrası dünya ekonomisine girmeye ilişkin hedeflerinin önünde nasıl gelişeceğini bilemediğimiz bazı riskler bulunmaktadır. Bununla birlikte orta ve uzun dönemde daha rekabetçi bir ekonomik yapıya sahip olmak için gerekli mali teşvik araçları ile de desteklenmiş kalıcı bir modele dönüşüm fırsatı ihtimalini de barındırmaktadır. Her modelin başarısı, modelin dayandığı varsayımların gerçekleşmesine bağlı olduğu ve gelişmeler gerektirdikçe modeldeki bazı varsayımların gözden geçirilip geliştirilmesi mümkün olduğuna göre yıllarca Türkiye’yi dış kaynak bağımlılığına mecbur kılan eski modelin terk edilmesinin altında yatan mantık rasyonel görünmektedir. Modele duyulan güveni artıracak gelişmeler ortaya çıktıkça model daha da güçlü desteklere sahip olabilecektir.

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EKONOMİ Bunun adı Türkiye modeli