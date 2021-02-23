Duvardaki Küf Nasıl Temizlenir?

Duvardaki küfleri temizleme sürecinde zımpara işlemi sonrasında ıslak bir beze çamaşır suyu dökerek duvardaki küfleri etrafa yaymayacak şekilde dikkatlice temizleyin. Çamaşır suyu içeriğindeki yoğun hijyen formülüyle mikroorganizma tabakası küf mantarlarını anında yok edecektir.

Çamaşır suyu yardımıyla silinen yüzeyleri başka ıslak bir bez yardımıyla yeniden silerek duvardaki küf lekesini büyük oranda kaybolduğunu gözlemleyebilirsiniz. Küf lekesi olan bölgeyi ve evi sık sık temizleyerek odaları aralıklarla havalandırarak küf oluşumuna büyük oranda engel olabilirsiniz. Havalandırma işlemini kış aylarında günde 3 defa, 5-10 dakika, sonbaharda 3-4 defa olacak şekilde 20 dakika havalandırabilir, küf sorununu büyük oranda ortadan kaldırabilirsiniz.

REKLAM

Duvar Küfler Nasıl Oluşur?

Duvar küflerinin oluşma sebebi tesisat sızıntıları, duvar çevresi ve yüzeyinin nemli kalması, sıcak soğuk ısı değişiminin çok yüksek ve sık olmasıdır. Mevsim değişimi ısı farklıkları, odanın genel yapısal özelliği terleme sorunu, yalıtım sisteminin eksik yapılması duvar küfü oluşumunu hızlandırır. Duvar küfünün oluşumun eğelememenin en faydalı yolu, odayı havalandırarak, daima temiz tutmaktan geçer. Sürekli olarak temizlenen ev hijyenik kokusu ve ferah özelliğiyle küf mantarı oluşumunu engellemiş olur. Her mevsim havalandırma akışkanlığı kazanmalı özellikle yaz aylarında odayı günde 4-5 defa havalandırmayı ihmal etmemelisiniz.

Duvardaki Küflerden Hangi Yöntemlerle Kurtulabilirsiniz?

Duvardaki küflerden kurtulma yöntemleri ilk olarak kuru bezle küflü bölgeyi temizlemektir. Duvar lekesi olan yapı yüzeyini temizleyerek sonraki adıma geçebilirsiniz. Küf lekesini zımpara yardımıyla daha da temiz hale getirin ve kuvvetinizle duvar yüzeyini zımparalamaya devam edin. Çamaşır suyu, yumuşatıcı ve parfümeri leke çıkarıcı hijyenik ürünlerle küf alanını temizleyerek odayı ve duvar yüzeyinin daha hijyenik hoş bir kokuya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

REKLAM

Duvardaki küfleri temizleme için çamaşır suyu uygulamasının yaklaşık olarak 10 dakika tekrar ederek küflü bölgeyi temiz hale getirin. Hafif sıcak bir bez yardımıyla küflü bölgeyi temizleyin ve kuru bezle yeniden silin. Pencere kenarında oluşan ufak çaptaki küfleri alkol yarımıyla ortadan kaldırabilirsiniz. %70-%80 civarında olan alkolü fırça yardımıyla fırçayı küflü bölge üzerinde uygulayarak küflü yüzeyi fırçalayın. Yarım saat bekledikten sonra alkolle ovduğunuz bölgeyi temiz bir bezle silerek küflü yüzeye dezenfektan uygulaması yapın.

Duvardaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Duvardaki küf lekesini çıkarmak için oksijenli su, sabun, çamaşır suyu, hoş kokulu leke çözücüler ve diş macunundan yardım alabilirsiniz. Küfün hafif şiddette olduğu alanlarda alkollü bezle küflü yüzeyi temizleyebilir, odayı daha fresh ve hoş kokulu bir hale dönüştürebilirsiniz. Sirkeli suyu beze dökerek ya da önceden temizlediğiniz küflü yüzeye dökerek küf oluşumunu kolay ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

REKLAM

Duvardaki Küf Lekesini Çıkarmak İçin Ne Yapılır?

Duvardaki küf lekesini ortadan kaldırmak için diş macununu kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız diş macununu önceden kuru bir bezle sildiğiniz küflü yüzey üzerinde kullanabilir, sıktığınız macunla küflü bölgeyi kuvvetlice fırçalayabilirsiniz. Küf lekesi ile duvarlardaki leke ve küf dokusu kısa sürede ortadan kaybolacaktır. Diş fırçaları ile ovduğunuz küflü bölgeyi sonrasında sirkeli bir su yardımıyla durulamalı, bir süre bekledikten sonra temiz bir bez yardımı ile bölgeyi temizleyerek kurulamalısınız. Duvardaki küfleri temizleme ve lekeleri çıkarmak için çamaşır suyunu bir sprey kutusuna boşaltarak küflü bölge yüzeyine püskürtün. Yüzeyi temizledikten sonra aynı işlemi sırasıyla durulama bezi ile silip, bir süre bekledikten sonra temiz ve kuru bir bez yarımı ile kurulayarak hijyenik hale getirebilirsiniz.