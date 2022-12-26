Düzce’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce’nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hafta sonunu fırsat bilenler ise yaylalara çıkarak karın keyfini çıkardılar.
DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Düzce’nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hafta sonunu fırsat bilenler ise yaylalara çıkarak karın keyfini çıkardılar.
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