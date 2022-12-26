Özgün Düzcenin yüksek kesimleri beyaza büründü
ÖZGÜN HABERLER

Düzce’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler yağış ile birlikte beyaza büründü. Hafta sonunu fırsat bilenler günübirlik yaylalara çıkarak karın keyfini çıkardılar. Topuk yaylasına çıkan aileler yaktıkları ateşin başında ısındı kar topu oynayıp keyifli bir gün geçirdiler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce 5 günlük hava durumu
Düzce hava durumu

Düzce’nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hafta sonunu fırsat bilenler ise yaylalara çıkarak karın keyfini çıkardılar.

DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Düzce 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Bursa’da sisin etkisi devam ediyor
ÖZGÜN
Bursa’da sisin etkisi devam ediyor


Togg mu, Tesla mı?

Togg mu, Tesla mı?

​2023'te rekabet başlıyor: Araç pazarına hangisi hâkim olacak?
Erzurum buz kesti

Erzurum buz kesti

Camlardaki buz kristalleri görsel şölen oluşturdu.
Fransadaki Kürt Demokratik Konseyinin sözcüsü Berivan Fırattan küstah sözler: Saldırıdan Türkiyeyi ve Erdoğanı sorumlu tuttu

2023 yılında ziyarete açılacak.

Mavi Balina kadar tehlikeli bir oyun: Çocukları tehdit ediyor.

​6'lı masa naylon proje.

​Paris'i yakan PKK terörüne Fransız kaldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.