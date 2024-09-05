Okullarda yüz yüze eğtimin başlamasının netleşmesi ile öğrenci ve veliler okul servis ücretlerini merak etmeye başladı. Özellikle İstanbul'da bir çok okulun ikametten uzak olması sebebiyle okul servisini tercih eden veliler 2023 yılı için belirlenen servis ücretlerini sorguluyordu. İstanbul okul servis ücretleri belli oldu. Buna göre, Okul servis fiyatları belli oldu mu? Uzak- yakın mesafe İstanbul servis ücretleri 2023 ne kadar? İşte yanıtı...