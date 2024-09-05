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Düzce'de öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesi belirlendi! Yakın- uzak mesafe servis ücreti kaç TL 2024?

Düzce'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak öğrenci servis taşımacılığı S plaka ücret tarifesi tespit edildi. Çevre illerdeki fiyatların ve hesaplanan maliyet giderinin altında tutulan ücret tarifesi 0-1 kilometre arası kısa mesafe için bin 670 lira, en uzun mesafe olan 25 kilometre için 3 bin 900 lira olarak belirlendi.

15:03 - 5/09/2024 Perşembe
IHA
Düzce okul servisi
Düzce okul servisi

Düzce'de S plaka öğrenci servis taşımacılığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı kilometre ücret tarifelerinin belirlenmesi için Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Düzce okul servis ücreti ne kadar oldu?

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, SS Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası ile Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Görüşmelerde çevre illerdeki ücret tarifeleri de göz önünde bulunduruldu. Görüşmeler sonucu, kar oranı düşürülerek yeni servis ücretleri maliyetin altında ve diğer şehirlerden daha düşük tutuldu.

Düzce yakın- uzak mesafe öğrenci servis ücret tarifesi 2024

Buna göre, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Düzce'de uygulanacak servis ücret tarifesi en kısa mesafe (0-1 km) için bin 670 lira, en uzun mesafe (23-25 km) için ise 3 bin 900 TL olarak belirlendi. 25 kilometreyi aşanlar için kilometre başına alınacak ücret ise 39 TL olarak tespit edildi.

Yüzde 10 kardeş indirimi

Ayrıca, 36 hafta üzerinden hesaplanan servis ücret tarifesinde; aynı aileden 2 çocuğun aynı servisten yararlanması halinde ve ayrıca peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanması da kararlaştırıldı.

Yeni ücret tarifesinin 1 yıl süreyle artış planlanmadan uygulanacağı açıklandı.



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