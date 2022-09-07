Özgün Okul servis ücreti nasıl hesaplanır? İBB TUHİM kilometreye göre okul servis ücreti hesaplama 2022
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Okul servis ücreti nasıl hesaplanır? İBB TUHİM kilometreye göre okul servis ücreti hesaplama 2022

Okullarda anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 5 Eylül'de başladı. 12 Eylül'de tüm kademelerde okullar açılacak. Okulların açılması için veliler hazırlıklarına devam ederken okul servisi ücretleri de servis firmaları ile görüşülmeye başlandı. Okul servisi ücret hesaplaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen aplikasyonu aracılığı ile yapılıyor. Peki, kilometreye göre yakın- uzak mesafe okul servisi ücreti naısl hesaplanıyor? İşte İBB TUHİM okul servis ücreti hesaplama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB TUHİM SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA: 2022 KMye göre okul servisi ücreti nasıl hesaplanır, uzak- yakın mesafe ücretleri
İBB TUHİM okul servis ücreti hesaplama

Okulların açılması ile İstanbul'da okul servisi ücretleri 2022 yılında da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Veliler servis firmaları ile görüşürken İBB tarafından yapılan servis ücreti hesaplama uygulaması ile mesafeye göre ücretin ne kadar olduğunu görebiliyorlar.

İBB TUHİM OKUL SERVİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı. Yeni zamlı servis fiyatları belirlenmeye başladı. iBB TUHİM'in aşağıda yer alan link üzerinden okul servisi hesaplanabiliyor.

Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.t... linkinden ulaşılıyor.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24 Ağustos’ta aldığı kararla yeniden belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenen uygulama şöyle çalışıyor: Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

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ROTA EN YAKIN TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHI

Rota, ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre belirleniyor. Hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yoksa, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınıyor. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmıyor. Ancak, belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsıyor.

İSTANBUL EN YAKIN- EN UZAK MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'de okul ve servis ücretlerine yönelik İBB'nin yüzde 19,21'lik ücret artışı teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararla; okul servislerinde 0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 758 liraya, 7-9 km 721 liradan 862 liraya yükseldi.

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