Özgün DYK E-kurs başvurusu nasıl yapılır? E-kursa kimler başvurabilir?
ÖZGÜN HABERLER

DYK E-kurs başvurusu nasıl yapılır? E-kursa kimler başvurabilir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları başladı. 24 Ağustos'ta başlayan e-Kurs başvuru işlemleri 30 Ağustos'ta sona erecek. e-Kurs başvuru 2021 ekranı! DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci e-Kurs başvurusu nereden yapılır? MEB DYK takvimi ve e-kurs öğrenci başvuru tarihleri…

Haber Merkezi Yeni Şafak
DYK E-kurs başvurusu nasıl yapılır? E-kursa kimler başvurabilir?
dyk

MEB tarafından hazırlanan Destekleme Yetiştirme Kursları DYK, e-kurs sistemiyle gerçekleştiriliyor. DYK e-kurs öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından gözler e-kurs öğrenci başvurusunda. Peki, e-kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

24-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplanacak e-Kurs başvurularının ardından kurs sınıflarının oluşturulmasına geçilece ve 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında sınıflar belirlenecek.

e-Kurs başvuru sürecinde öğrenciler başvurularını e-Kurs Modülünden yapabilecek. Bu dönemde öğrenciler sadece ikametgahlarına göre değil, bulunduğu ilçelerde de e-kurslara katılabilecekler.

e-Kurs Modülü girişleri e-Devlet veya e-Okul bilgileri ile yapılabiliyor. Diğer yandan eğitimine açık öğretim okullarında devam eden öğrenciler ise e-Devlet'in yanı sıra açık öğretim okulunun kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusu yapabilecekler.

Başvuruların tamamlanması ve sınıfların belirlenmesinin ardından 6 Eylül 2021'de başlayacak kurslar, 10 Haziran 2022'de sona erecek.

E KURS DYK BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Logi... adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girşii

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Mehmetçik yurda dönüyor

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.