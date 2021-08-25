DYK E-kurs başvurusu nasıl yapılır? E-kursa kimler başvurabilir?

MEB tarafından hazırlanan Destekleme Yetiştirme Kursları DYK, e-kurs sistemiyle gerçekleştiriliyor. DYK e-kurs öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından gözler e-kurs öğrenci başvurusunda. Peki, e-kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

24-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplanacak e-Kurs başvurularının ardından kurs sınıflarının oluşturulmasına geçilece ve 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında sınıflar belirlenecek.

e-Kurs başvuru sürecinde öğrenciler başvurularını e-Kurs Modülünden yapabilecek. Bu dönemde öğrenciler sadece ikametgahlarına göre değil, bulunduğu ilçelerde de e-kurslara katılabilecekler.

e-Kurs Modülü girişleri e-Devlet veya e-Okul bilgileri ile yapılabiliyor. Diğer yandan eğitimine açık öğretim okullarında devam eden öğrenciler ise e-Devlet'in yanı sıra açık öğretim okulunun kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusu yapabilecekler.

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Başvuruların tamamlanması ve sınıfların belirlenmesinin ardından 6 Eylül 2021'de başlayacak kurslar, 10 Haziran 2022'de sona erecek.

E KURS DYK BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Logi... adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girşii

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.