EYT emeklilik maaşı hesaplaması düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni düzenlemede yaş sınırı konulmayacağını, hizmet süresi ve prim gününü tamamlayan Eylül 1999 girişli 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. EYT'ye başvuru süreci de 2 milyon 250 bin emekli adayının e-Devlet'e girerek başvuru yapmaları ile başlayacak. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT'liler için emekli maaşının hesaplanması ve maaş bağlanması konular gündeme geldi. EYT'de emekli maaşı nasıl hesaplanır? EYT'de ilk maaş ne zaman bağlanacak? İşte EYT ile ilgili merak edilenler...