e devlet EYT başvuru ekranı
EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte emeklilik başvuru sürecine geçildi. EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.
EYT başvurusu nereden yapılacak?
- EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek.
- e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.
- EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek. Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi şartı var mı?
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.
EYT emeklilik şartları neler?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.
E devlet EYT başvurusu nasıl yapılır?
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
EYT emekli maaşı ne kadar?
EYT’de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 TL olacak. SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur’dan emekli olacaklar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira aylık alacak.
EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak?
EYT düzenleme Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaşlar mart ayı içerisinde dilekçerini verip, nisan ayında ilk emekli maaşlarını alabilecekler.