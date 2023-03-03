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e-Devlet EYT başvurusu için flaş düzenleme

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle EYT'de başvuru süreci de başlamış oldu. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak. EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. Peki EYT'liler nasıl başvuru yapacak? Emeklilik başvurusu nasıl yapılacak? İşte EYT son durum ve tüm detaylar.

09:20 . 3/03/2023 Friday
Yeni Şafak
e devlet EYT başvuru ekranı

e devlet EYT başvuru ekranı

EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte emeklilik başvuru sürecine geçildi. EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.

EYT başvurusu nereden yapılacak?

  1. EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek.
  2. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.
  3. EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek. Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi şartı var mı?

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

EYT emeklilik şartları neler?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

E devlet EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet
sistemine giriş yaptıktan sonra ‘
gelir
,
aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi
’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan
yeni başvuru
sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘
yaşlılık aylığını
" seçin.
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘
4A
’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘
4B
’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘
başvur
’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

Aylık alıyor mu
?’ sorusunu da "
evet
" veya "
hayır
" olarak yanıtlayın.
Son aşamada ‘
ileri
’ butonu ardından ‘
başvur
’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT emekli maaşı ne kadar?

EYT’de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 TL olacak. SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur’dan emekli olacaklar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira aylık alacak.

EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT düzenleme Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaşlar mart ayı içerisinde dilekçerini verip, nisan ayında ilk emekli maaşlarını alabilecekler.

EYT’den emekli olacakların maaşı ve tazminatı nasıl hesaplanacak
EYT’den emekli olacakların maaşı ve tazminatı nasıl hesaplanacak

EYT emeklilik maaşı hesaplaması düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni düzenlemede yaş sınırı konulmayacağını, hizmet süresi ve prim gününü tamamlayan Eylül 1999 girişli 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. EYT'ye başvuru süreci de 2 milyon 250 bin emekli adayının e-Devlet'e girerek başvuru yapmaları ile başlayacak. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT'liler için emekli maaşının hesaplanması ve maaş bağlanması konular gündeme geldi. EYT'de emekli maaşı nasıl hesaplanır? EYT'de ilk maaş ne zaman bağlanacak? İşte EYT ile ilgili merak edilenler...

#eyt
#e devlet
#eyt başvurusu
1 saat önce
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e-Devlet EYT başvurusu için flaş düzenleme
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