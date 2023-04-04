TOKİ İstanbul arsa kuralarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 8 gündür devam eden süreçte toplam 9 bin 500 arsanın hak sahibi belirlenirken 4 Nisan 2023 bugün kalan 500 arsa için çekiliş yapılacak. TOKİ İstanbul konut kura çekilişi de devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi ise 19 Nisan'a kadar sürecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ ARSA VE KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

27 Mart-31 Mart 2023 tarihleri arasında 8 bin müstakil arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 2 bin arsa kaldı.

31 Mart 2023 tarihli canlı yayında yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 3 Nisan 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.







