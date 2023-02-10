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Hasar tespit e devlet üzerinden yapılır mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık vay ağır hasalı olduğu tespit edidi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi. İşte e devlet hasar tespit sorgulama linki.

10:54 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
E devlet hasar tespit öğrenme ekranı

E devlet hasar tespit öğrenme ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

Hasar tespit sorgulama nereden nasıl yapılır?

Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.


#e devlet
#e devlet hasar tespit
#hasartespit
2 saat önce
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Hasar tespit e devlet üzerinden yapılır mı?
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