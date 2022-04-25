KYK GSB burs sorgulama 2022: E- Devlet KYK bursları yattı mı?

KYK burs ödemeleri 25 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. KYK bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 25 Nisan'dan itibaren KYK bursunun yatıp yatmadığını kontrol ediyor. Peki, E-Devlet KYK bursu nasıl sorgulanır?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." İfadelerini kullandı.

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E- DEVLET KYK BURSU NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi ödemeleri E-Devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

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burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.