e-devlet verileri çalındı mı?

E-devlet bilgilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Milyonlarca vatandaşın kimlik bilgilerinin internete düştüğü belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil onlarca kişinin T.C. Kimliği tehlikede olabileceği söyleniyor.

E-DEVLET VE E-NABIZ DA MI HACKLENDİ?

İbrahim Haskoloğlu tarafından Twitter’da yapılan son açıklamada, e-Devlet ve e-Nabız gibi devlete bağlı uygulamalarda büyük bir veri ihlali yaşandığı dile getirildi. Haskoloğlu, hackerların kendisine ulaştığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın kimliğini deşifre ettiklerini söyledi.

Hakkı Alkan ise verilerin çalındığına dair paylaşımların asılsız olduğunu öğrendi ve şu Twitter paylaşımını yaptı.

Hackerların kim olduğu henüz belli olmasa da, Haskoloğlu’nun iddiasına göre milyonlarca vatandaşın kimlik, telefon, adres ve hatta sigorta numarasına bile erişebildiler. Bilgisayar korsanlarının bu iddiasını doğrulamak için kendi bilgilerini isteyen İbrahim Haskoloğlu, benzer bir açığın kendisi için de geçerli olduğunu belirtti.

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e-Nabız hizmetinin de saldırı altında olduğunu ifade eden tweette, bir vatandaşın Covid-19 test sonucunun değiştirilebileceği dile getirildi. İddiaya göre hackerlar istedikleri kişiyi Koronavirüslü olarak işaretleme hakkına sahipti.

E-DEVLET VERİLERİNİN ÇALINMASININ MAHİYETİNE İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

E-devlet verilerinin çalındığına dair iddialara karşın resmi basın açıklaması yayımlandı. Yapılan duyuruda "12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-devlet kapısı veri sızıları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerinde bulunuldu. Basın açıklamasının detayları;

MERKEZİ NUFUS İDARESİ SİSTEMİNDEN BASIN AÇIKLAMASI