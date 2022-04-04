e-Okul Giriş: e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

2021-2022 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler yazılı tarihleri, ders programı ve devamsızlık sorgulamaları için E-Okul'a giriş yapıyor. Peki, E okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte 2022 E Okul VBS giriş ekranı..

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

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ÖZGÜN Karne notu hesaplama 2022-2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

E OKUL İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ