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e-Okul Giriş: e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

Okulların ikinci ara tatili yaklaşırken e-Okul VBS giriş ekranı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Miili Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılan E Okul VBS ögrenci giriş ekranı ile öğrenci ve veliler notlarını ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebiliyor. Bununla beraber sınav haftasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yazılı sınav sonuçları gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişim sağlanabiliyor. İşte karne notu hesaplamak için görüntülenen e-Okul Giriş ekranı ve Veli Bilgilendirme Sistemi ekranına dair bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
E-Okul Giriş: Karne notu nasıl hesaplanır?
e-okul giriş vbs karne notu

2021-2022 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler yazılı tarihleri, ders programı ve devamsızlık sorgulamaları için E-Okul'a giriş yapıyor. Peki, E okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte 2022 E Okul VBS giriş ekranı..

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Karne notu hesaplama 2022-2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
ÖZGÜN
Karne notu hesaplama 2022-2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

E OKUL İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

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