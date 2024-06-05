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İkinci dönem not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek? e-Okul VBS giriş ekranı

e- okul kapanış tarihi gündemde. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının bitmesi ve okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler e okul not girişlerinin ne zaman kapanacağını sorguluyor. Karne günü için heyecanlı bekleyiş devam ederken; e-Okul'un ne zaman kapanacağı sorgulaması artış gösterdi. İşte, MEB 2024 e-Okul kapanma tarihi hakkında ayrıntılar...

10:55 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
E-okul VBS giriş
E-okul VBS giriş

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği tarih bilgisi MEB tarafından paylaşıldı. MEB'in verdiği bilgilere göre karne günü 14 Haziran 2024 olacak.



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