İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini alan öğrenciler için tatil ne zaman başlıyor? 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların kapanacağı gün, yaz tatilinin başlayacağı gün, karne günü belli oldu. Peki, karneler ne zaman verşlecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2024? İşte tarihler...