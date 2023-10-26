e-YDS başvuruları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'a katılmak isteyen adaylar, ''e-YDS başvuruları başladı mı?'' sorusunun cevabını merak ediyordu. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacak.
e-YDS başvuruları için son gün ne zaman?
24 Ekim'de başlayan e-YDS başvuruları 2 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.
e-YDS başvuruları 2023 nasıl yapılacak?
e-YDS başvuruları https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
e-YDS başvuru ücreti 2023 ne kadar?
e-YDS sınav ücreti 490,00 TL olarak belirlendi.
e-YDS kontenjanları nasıl olacak?
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.