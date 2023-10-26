Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'a katılmak isteyen adaylar, ''e-YDS başvuruları başladı mı?'' sorusunun cevabını merak ediyordu. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.