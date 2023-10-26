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e-YDS başvuruları devam ediyor! Son başvuru günü ne zaman?

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) için başvurular 24 Ekim'de başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar da başvuru için belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. e-YDS 2023 son başvuru tarihi 2 Kasım 2023. Peki, e-YDS başvuruları nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar ödenecek? İşte ayrıntılar...

15:28 - 26/10/2023 четверг
Yeni Şafak
e-YDS başvuruları

e-YDS başvuruları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'a katılmak isteyen adaylar, ''e-YDS başvuruları başladı mı?'' sorusunun cevabını merak ediyordu. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacak.

e-YDS başvuruları için son gün ne zaman?

24 Ekim'de başlayan e-YDS başvuruları 2 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

e-YDS başvuruları 2023 nasıl yapılacak?

e-YDS başvuruları https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

e-YDS başvuru ücreti 2023 ne kadar?

e-YDS sınav ücreti 490,00 TL olarak belirlendi.

e-YDS kontenjanları nasıl olacak?

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.



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