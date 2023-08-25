ÖSY E-YDS sınav giriş ekranı
e-YDS, ÖSYM tarafından düzenlenen ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer olan, bilgisayar üzerinden uygulanan bir yabancı dil sınavıdır.e-YDS başvuruları ne zaman sona erecek?
Elektronik Yabancı Dil Sınavına girecek adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek. Sınava başvuru süreci, 22-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
e-YDS sınav kontenjanları nedir?
e-YDS sınavına alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan;
Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir.
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir.
Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
e-YDS puanı ne işe yarar, nerede kullanılır?
e-YDS'nin puanı, yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavları, KPSS A grubu öğretmenlik sınavı, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik almak ve memuriyette dil tazminatı almak gibi birçok alanda kullanılmaktadır.