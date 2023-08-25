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Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuru işlemleri için süre daralıyor: e-YDS başvurusu ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) başvurularını 22 Ağustos’ta almaya başladı. e-YDS başvurusu yapacaklar sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediliyor. Peki, e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

11:15 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
ÖSY E-YDS sınav giriş ekranı

ÖSY E-YDS sınav giriş ekranı

e-YDS, ÖSYM tarafından düzenlenen ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer olan, bilgisayar üzerinden uygulanan bir yabancı dil sınavıdır.e-YDS başvuruları ne zaman sona erecek?

Elektronik Yabancı Dil Sınavına girecek adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek. Sınava başvuru süreci, 22-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

e-YDS sınav kontenjanları nedir?

e-YDS sınavına alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan;

Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir.

Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS puanı ne işe yarar, nerede kullanılır?

e-YDS'nin puanı, yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavları, KPSS A grubu öğretmenlik sınavı, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik almak ve memuriyette dil tazminatı almak gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#ösym
#e yds
#e yds sınav giriş ekranı
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