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e-YDS 2023/12 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından cumartesi günü e-YDS (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce) sınav yapılacak. Peki e-YDS sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

14:09 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:12 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12) saat kaçta?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12) saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 İngilizce) uygulanacak. e-YDS'ye 5 bin 18 aday katılacak ve sınavda emniyet görevlisi dahil 273 kişi görev alacak.

E-YDS sınav saati ve süresi

E-YDS sınavı 2 Aralık 2023 tarihinde saat 13:45'te başlayacak. Sınav süresi 180 dakikadır.

"Yaklaşık 60 bin aday elektronik sınavlara katıldı"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adaylara başarılar dileyerek, hafta sonu yapılacak iki sınava ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara 50 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 70 sorudan oluşan alan bilgisi testi için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. 2023 yılının son elektronik sınavını da uygulayacağız. 80 sorudan oluşan sınavda 180 dakika cevaplama süresi olacak. Bu sınava katılacak adaylarla beraber yaklaşık 60 bin aday elektronik sınavlara katılmış olacak. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (EUS) bu yıl ilk defa elektronik ortamda uyguladık, önümüzdeki yıllarda farklı sınavları da elektronik ortama dahil etmeyi planlıyoruz."

E-YDS nedir?

E-YDS bir “elektronik” sınavdır. YDS yani Yabancı Dil Sınavı’nın bir türüdür ve elektronik ortamda gerçekleştirilir. E-YDS İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sınavı için puan almak isteyenler adına ek olarak düzenlenen bir sınav sistemidir.

E-YDS ve YDS arasındaki fark nedir?

Birbiri ile aynı sınavdır temelde sadece uygulama farkı vardır. E-YDS ve YDS arasındaki farkları birkaç madde ile açıklamak mümkündür.

  • YDS ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez yapılır.
  • E-YDS ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda yılda pek çok kez yapılır.
  • YDS Türkiye genelinde bir sınavdır ve herkes katılabilir.
  • E-YDS ise belli başlı sınav merkezlerinde gerçekleştirilir; Ankara, İstanbul ve İzmir.
  • YDS’de kontenjan kısıtlaması bulunmaz, herkes başvuru yapabilir. Ancak E-YDS belirli bir kontenjana tabidir ve kontenjan dolunca sınava başvuru yapılamaz.

E-YDS’ye kimler başvurabilir?

E-YDS’ye pek çok alanda kişi başvurabilir. Bunlardan birkaçı; KPSS ön lisans adayları, üniversite son sınıfta okuyan öğrenciler, KPSS lisans adayları, kamu personelleri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doktora adayları, okutman olmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ve “denklik” almak isteyen adaylar da E-YDS’ye başvurabilir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#e-YDS
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