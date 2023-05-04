E-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM, 7 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgesi almak için haberimize bakabilirsiniz.
E-YÖKDİL 2023/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
E-YÖKDİL 2023/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,
https://ais.osym.gov.tr
adresinden 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
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10 dakika önce