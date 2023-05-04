E-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Ales sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ve sınav yerlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.