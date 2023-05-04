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ÖSYM e-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgelerini erişime açtı

ÖSYM, 7 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) giriş belgelerini erişime açtı. Sınava girecek adaylar ÖSYM’nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava giriş belgesi alabilecek. E-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgesi almak için haberimize bakabilirsiniz.

14:19 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
E-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

E-YÖKDİL 2023/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, 7 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgesi almak için haberimize bakabilirsiniz.

E-YÖKDİL 2023/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,
https://ais.osym.gov.tr
adresinden 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınava giriş belgesi için
e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınava giriş belgesi için



#ÖSYM
#YÖKDİL
#Sağlık Bilimleri
#İngilizce Sosyal Bilimler
10 dakika önce
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