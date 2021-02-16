E–devlet ile Mahkeme Sorgulama Nasıl Yapılır?

E – devletten dava sorgulamak için sorgulama yapılacak kişinin e – devlet hesabına girmek gerekir. Mahkeme sorgulama için şunlar yapılmalıdır:



• Resmi e-devlet web sitesine giriş yapmalısınız.

• Siteye girdikten sonra TC Kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile güvenli bir şekilde giriş yapmanız gerekmektedir.

• Sisteme giriş yaptıktan sonra elektronik hizmet alanından "Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama" bölümüne tıkladığınızda aleyhinize açılan dava ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Duruşma Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Davanın sonucunu öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

• Avukatlardan ve hukuk bürolarından yardım almak

• E-devlet sistemini kullanmak

• Yüksek Mahkemenin resmi web sitesi aracılığıyla sorgulama yapmak

• Özel sorgulama hizmetleri sağlayan belirli web siteleri aracılığıyla bilgi almak

Duruşma sonucunu takip etmeyi bu yöntem kolaylaştırır.

Eski Mahkeme Kararlarına Nasıl Ulaşılır?

Önceden yapılmış dava sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yöntemler verilmiştir:

• Dilekçeleri verilerek ilgili kurumlara başvurmak

• UYAP veri tabanından sorgulama ve bilgi almak

• Sorularınız için www.turkiye.gov.tr adresi veya e-devlet sistemini kullanmak

Bu yöntemler aracılığıyla, önceki mahkeme kararlarına erişebilir ve dava kararlarına itiraz edebilirsiniz. Dolayısıyla dijital ortama iletilen verilere göre internet üzerinden birçok adli ve hukuki işlem gerçekleştirilebilir.

E – Devletten Hangi Mahkeme Bilgilerine Ulaşılabilir?

E – devlet üzerinden ulaşılabilecek mahkeme detayları şunlardır:

• Belgenin Yargıtay dosyalarında olup olmadığı

• Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenip incelenmediği

• Hangi ceza dairesine gittiği ve ceza dairesinde temel numarasının kaç olduğu

• Belgenin ilgili ceza dairesinden iade edilip edilmediği

• Dosyanın mahalline gönderilmek üzere postaya verilip verilmediği

Mahkeme sorgulama işlemi ile yukarıdaki bilgileri elde edebilirsiniz. 2012 Mart ayından itibaren ilgili kişi tarafından internet adresinde bulunan; SORGU kısmına TC Kimlik numarası ve e-cüzdan seri numarası girilmiş ise gönderilen bildirimin tam metnini görülebilmektedir.

Mahkeme Kararına İtiraz Süresi Kaç Gündür?

Mahkeme kararı için temyiz süresi mahkemenin türüne göre değişiklik gösterir:

• Ceza mahkemesinin kararı öğrendiği günden itibaren (tebliğ veya tefhimden) 7 gün

• Asliye hukuk mahkemelerinde (aile mahkemesi, ticaret mahkemesi ve tüketici mahkemesi) tebligat tarihinden itibaren 15 gün

• Sulh Mahkemesi tarafından tebliğ tarihinden itibaren 8 gün

• Kolluk mahkemesinin kararı öğrendiği (tebliğ veya tefhimden) günden itibaren 10 gün

• İş mahkemesinin karar verdiği günden itibaren 8 gün (tebliğ veya tefhimden)

• İdare ve vergi mahkemelerindeki itiraz süresi, tebligat tarihinden itibaren 30 gündür.

Daha önce de belirtildiği gibi, bazı mahkemelerde süre sınırı hâkimin kararı açıkladığında, diğer mahkemelerde ise karar tebligatı ile başlar. Temyiz hakkı olmaksızın karar verilirse temyiz süresi, kararın o kişiye yazılı olarak bildirilmesi ile başlar. İtiraz süresi içinde dilekçenizi sunmamanız, itiraz hakkınızdan feragat ettiğiniz anlamına gelir.

SMS ile Mahkeme Nasıl Sorgulanır?

SMS aracılığıyla dava sorgulamak için telefonunuzdan bir SM göndermeniz yeterlidir. Kısa süre içinde yanıt alabilirsiniz. Bundan yararlanmak için öncelikle tüm operatörlerden TCKİMLİKNO TAM ABONE veya TCKİMLİKNO KİŞİSEL ABONE yazarak 4060’a abone olmak gerekir.

4060 SMS bildirim hizmetine bir cep telefonu hattı ile abone olabilmek için numara kullanıcısının TC numarası ile abone olmak isteyen kişinin TC numarası aynı olmalıdır. Ek olarak, SMS bilgilendirme işlemi için her mesaj ücretlendirilir.

Mahkeme sorgulama işlemi için SMS daha az detaylı bilgi verirken; e – devletten bu konuda daha detaylı bir belge ve sonuç elde edilebilir.