Son dakika haberi olarak Edip Akbayram'ın vefat ettiği bildirildi. Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bugün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile Edip Akbayram'ın vefat ettiği açıklandı.





EDİP AKBAYRAM NEDEN ÖLDÜ?





Evinde düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Edip Akbayram(74), yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.





Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı. 52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.





AİLESİ HASTANEYE GELDİ

Acı haberi alan sanatçının eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram hastaneye geldi.





HASTANEDEN AÇIKLAMA





Sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram'ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.





CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ





Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.





Edip Akbayram kimdir?





29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Akbayram, Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Müzik tutkusuyla lise yıllarında kendi orkestrasını kurarak sahne almaya başladı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a yerleşen Akbayram, lisedeki orkestrasında Karacaoğlan gibi halk ozanlarının eserlerini besteleyerek seslendirdi. İlk plağını da lise yıllarında çıkardı.





1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek bestelediği "Kükredi Çimenler" şarkısıyla, Günaydın Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasında büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarı, Edip Akbayram’ı yurt çapında tanınan bir sanatçı haline getirdi. 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının, bu evlilikten Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı bulunuyor.





EDİP AKBAYRAM ALBÜMLERİ





Mayıs (2012)

Söyleyemediklerim (2008)

Dün ve Bugün 3 (2005)

Dün ve Bugün 2 (2004)

33'üncü (2002)

Selam Olsun (2001)

İlk Günkü Gibi (1999)

Dün ve Bugün (1998)

Yıllar (1997)

Güzel Günler Göreceğiz (1996)

Türküler Yanmaz (1994)

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)

Unutamadıklarım (1992)

Hava Nasıl Oralarda? (1991)

Senden Haber Yok (1991)

Şahdamar (1990)

Özgürlük (1988)

Yeni Gelen Güne Türkü (1986)

Dostlar 1985 (1985)

Dostlar 1984 (1984)

Nice Yıllara Gülüm (1982)

Nedir Ne Değildir? (1977)

Edip Akbayram (1974)

45'likleri

Kendim Ettim Kendim Buldum - Çiçeklerin Dili (Siyah Örümcekler) (1970)

Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna (1972)

Anam Ağlar Başucumda Oturur - Sev Beni Beni

Deniz Üstü Köpürür - Dumanli Dumanli Oy Bizim Eller (1973)

Değmen benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Yakar İnceden İnceden

İnce İnce Bir Kar Yağar - Dağlar Dağladı Beni (1974)

Garip - Kaşların Karasına

Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri - Gam Üstüne Gam Yapılır (1975)

Mehmet Emmi - Affetmem Seni (1976)

Zalim Zalim - Kahpe Felek

Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı (1977)

Analara Kıymayın Efendiler - Adiloş Bebe (1978)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Gidenlerin Türküsü (1979)

Bugün Bizde Bayram Var - Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu (1981)