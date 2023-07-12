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Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

Edirne'de 35 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor. Bazı çocuklar ise Tunca Nehri'ne girerek serinliyor. Kentte yarın hava sıcaklığının 40 derece olması bekleniyor. Edirne 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:50 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Edirne 5 günlük hava durumu

Edirne 5 günlük hava durumu

'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de 35 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Kentte yarın hava sıcaklığının 40 derece olması bekleniyor. İşte detaylar.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37



#Edirne
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Edirne'de sıcak hava etkili oluyor