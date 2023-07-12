'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de 35 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Kentte yarın hava sıcaklığının 40 derece olması bekleniyor. İşte detaylar.