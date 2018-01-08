Edirne'de yoğun sis! 5 günlük Edirne hava durumu

5 günlük Edirne hava durumu haberimizde. Edirne'de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı artan sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi nehir kenarları ile çukur alanlarda 50 metrenin altına düştü. Bu durum sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tarihi yapılar, özellikle Selimiye Camisi sis altında kalırken, Tunca ve Meriç köprüleri çevresinde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu etkili olacağı kaydedildi.

5 GÜNLÜK EDİRNE HAVA DURUMU